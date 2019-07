Verfressener Labrador geht auf Pizza-Jagd - und löst damit Wohnungsbrand aus

Auf der Jagd nach einem Pizzakarton hat ein Hund in Höhenkirchen bei München einen Wohnungsbrand ausgelöst. Enttäuschend vor allem: Der Karton war leer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Weil sie Rauch in der Nebenwohnung bemerkt hatten, haben die Nachbarn einer 29-Jährigen aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn die junge Frau am Montag gegen 16.20 Uhr angerufen. Als die 29-Jährige, die kurz draußen gewesen war, in ihrer Wohnung ankam, standen da schon Feuerwehr und Polizei.

Hund auf Pizza-Jagd: Schwierige Tätersuche

Der Brand war gelöscht, der Schaden hält sich in Grenzen. Rund 500 Euro, schätzt die Polizei. Interessanter gestaltete sich die Tätersuche.

Höhenkirchen: Pizzakarton auf angeschalteter Herdplatte

Auf dem Herd waren eine Holzplatte und ein leerer Pizzakarton gestanden. Das Ceranfeld war angeschaltet, die Hitze hatte Karton und Brettchen entzündet. Die Frau war sich aber ganz sicher, den Herd ausgeschaltet zu haben.

Vor lauter Begierde: Hund schaltet Herdplatte an

Die Lösung: Der „verfressene fünfjährige Labrador“ der Frau hatte versucht, sich den Pizzakarton vom Herd zu angeln. Dabei muss er das Ceranfeld angeschaltet haben. Die Bezeichnung „verfressen“ kommt von der Hundebesitzerin selbst. Und klingt durchaus liebevoll. Ist ja nochmal gut gegangen.

