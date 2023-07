„Kavalier der Straße“ kommt aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn

29-Jähriger hilft Dame nach schwerem Sturz

Ein 29-Jähriger aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat einer Dame (70) nach schwerem Sturz Erste Hilfe geleistet. Jetzt wurde er ausgezeichnet.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Er ist jetzt ganz offiziell ein Kavalier. Ein junger Mann aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist am Freitag für seinen Einsatz als Ersthelfer nach einem Unfall als „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet worden. Der 29-Jährige, der aus Eritrea stammt, hatte am Abend des 3. Novembers gegen 18.40 Uhr von seinem Auto aus beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Hund in der Hofer Straße in Neuperlach auf dem Gehweg spazieren ging und plötzlich verwand. Er stieg aus, um nach der Dame zu suchen. Wie sich herausstellte, war die 70-Jährige über ein nicht ausgeleuchtetes Baustellengerüst gestolpert, das dort widerrechtlich abgelegt worden war.

Junger Mann macht gerade eine Krankenpflege-Ausbildung

Die 70-Jährige wurde durch den Sturz im Dunkeln im Gesicht verletzt. Der 29-Jährige reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und holte seinen Verbandskasten aus dem Auto. Dann legte er der Dame Verbände um. Da die 70-Jährige beruflich als Krankenschwester gearbeitet hatte, bemerkte sie, dass er das sehr professionell machte. Auf Nachfrage erzählte der junge Mann, dass er gerade eine Krankenpflege-Ausbildung mache.

Gebrochene Nase und Prellungen im Gesicht

Weitere Hilfe und einen Krankenwagen wollte die 70-Jährige nicht. Laut Polizei ging sie mit ihrem Hund zunächst nach Hause, suchte dann aber doch ein Krankenhaus auf, wo festgestellt wurde, dass sie sich durch den Sturz eine Gesichtsprellung, eine Risswunde und eine offene Nasenbeinfraktur zugezogen hatte.

Den Preis überreichte Gernot Sittner, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen am Freitag in den Räumen der Münchner Verkehrspolizei. Der 29-Jährige meinte, es sei für ihn selbstverständlich gewesen zu helfen. Die Auszeichnung wird seit 60 Jahren verliehen. mm