Keine Windräder mit Klimakiller-Gas im Höhenkirchner Forst

Von: Stefan Weinzierl

Die drei im Höhenkirchner Forst geplanten Windkraftanlagen könnten schon Ende 2024 in Betrieb gehen. So sieht es jedenfalls der ehrgeizige Zeitplan vor, den Robert Sing vom zuständigen Ingnieurbüro jetzt im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss vorgestellt hat.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Wie Sing ausführte, seien die Erstellung der technischen Planung ebenso wie die Erstellung der benötigten Schall- und Schattengutachten durch den TÜV abgeschlossen. „Aktuell läuft ein denkmalschutzrechtliches Gutachten“, teilte er mit. Außerdem befinde man sich in der Abstimmung mit dem Landratsamt, um spätestens im Dezember die Genehmigungsunterlagen in der Behörde einreichen zu können.

Hoffnung auf Baugenehmigung im Sommer

Im kommenden Jahr geht es laut Sing dann darum, die Finanzierung sicherzustellen, die Betreibergesellschaft zu gründen und den Vertrag mit der Firma Enercon, die die Windräder errichten soll, auszuhandeln. Im Sommer 2023, so seine Hoffnung könnten nicht nur diese Aufgaben erledigt sein, sondern auch die Baugenehmigung durchs Landratsamt vorliegen. Dann könnte im dritten Quartal 2023 die notwendigen Baumfällarbeiten beginnen, im zweiten Quartal 2024 der Baubeginn der Windenergieanlagen erfolgen.

Kritik an Gas für Schaltanlagen

Otto Bußjäger (UB) zeigte sich erfreut darüber, dass das Projekt Windräder Fahrt aufnimmt, brachte in diesem Zusammenhang aber ein anderes Thema auf den Tisch: die Problematik, dass für Schaltanlagen von Windrädern oft Schwefelhexafluorid, kurz SF6 genannt, verwendet wird. Und dieses Gas soll die stärkste Treibhauswirkung haben. Diesen Klimakiller wolle er nicht in den geplanten Windrädern im Höhenkirchner Forst verwendet wissen.

Ausschluss per Beschluss

So sah es auch die CSU. Deren Fraktionsvorsitzender Roland Spingler hatte sogar bereits einen entsprechenden Antrag in seiner Aktentasche, um ihn Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) auszuhändigen. doch so weit kam es gar nicht. Laut Sing ist es nämlich problemlos möglich, auf das Gas zu verzichten. Und so ließ die Rathauschefin sofort per einstimmigen Beschluss festhalten, dass SF6 beim Bau der drei Windräder nicht zur Verwendung kommt.

Mit großer Mehrheit wurde zudem die Gemeindeverwaltung beauftragt, die Gründung einer Kommunalen Verwaltungs GmbH vorzubereiten. Darüber will man den Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen informieren.