Kiesabbau in Höhenkirchen-Siegertsbrunn noch nicht vom Tisch

Von: Stefan Weinzierl

Auf dieses Feld (r.) an der Egmatinger Straße hat ein Unternehmer ein Auge geworfen. © sw

Das Verfahren zum Muna-Kiesgruben-Antrag ruht, doch ein anderes Areal in Höhenkirchen-Siegertsbrunn rückte zuletzt in den Fokus.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein: Seit Monaten hat man nichts mehr von dem Unternehmer Markus Baumgartner gehört, der mit seiner Abrissfirma AEM Projekt München gegen den Willen des Gemeinderats und Teilen der Bevölkerung eine Kiesgrube in Höhenkirchen-Siegertsbrunn betreiben will. Sein Antrag auf Kiesabbau auf einem Feld nahe des Muna-Geländes ruht beim Landratsamt, hatte zuletzt Landrat-Stellvertreter Ernst Weidenbusch im November vergangenen Jahres im Rahmen der Bürgerversammlung mitgeteilt.

Wie Landratsamt-Sprecherin Franziska Herr nun auf Merkur-Nachfrage präzisiert, ruht das Verwaltungsverfahren bezüglich des Kiesabbau-Antrags tatsächlich – und zwar auf Wunsch des Antragstellers. „Bis zu einer entsprechenden Äußerung des Antragstellers zu seinem weiteren Vorgehen erfolgt daher keine Bearbeitung des Antrags“, erklärt Herr.

Keine Stellungnahme zu Plänen

Da stellt sich selbstverständlich die Frage, wie Baumgartner weiter vorgehen will. Ein Anruf bei ihm bringt allerdings wenig Erhellendes. „Dazu werde ich mich nicht mehr äußern“, sagt er, angesprochen auf seine Kiesgruben-Pläne, „weder bei der Presse noch bei der Gemeinde.“ Die Angelegenheit sei in „juristischen Händen“ teilt er mit. Wie und wann es mit dem Kiesgruben-Projekt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn weitergeht? Dazu schweigt sich der Unternehmer aus.

Hat Baumgartner also seine Kiesgruben-Pläne in Höhenkirchen-Siegertsbrunn ad acta gelegt? Zumindest Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) glaubt nicht daran. Ihrer Meinung nach könnte sich der Unternehmer aus Hohenbrunn mittlerweile auf einen anderen Kiesgruben-Standort im Ort fokussiert haben: ein Feld am südöstlichen Ortsrand von Siegertsbrunn, gelegen südwestlich der Egmatinger Straße – und nur rund 300 Meter Luftlinie von der Wallfahrtskirche St. Leonhard entfernt.

Diesen Standort hatte Baumgartner schon im September 2020 für seine Pläne in Erwägung gezogen, als er auch den Antrag für den Kiesabbau nahe des Muna-Geländes stellte. Um guten Willen gegenüber der Gemeinde zu zeigen, hatte Baumgartner damals den Antrag für die Fläche an der Egmatinger Straße zurückgezogen und sich auf die Realisierung der Kiesgrube auf einem Feld am nördlichen Ortsrand konzentriert.

Mögliche Erschließung eruiert

Ein Zeichen, dass er auch die Fläche nahe der Wallfahrtskirche noch nicht aufgegeben hat, gab es laut Konwitschny im Herbst vergangenen Jahres. Da habe Baumgartner nämlich beim Landratsamt eruiert, ob man dort eine mögliche Kiesgrube über einen Feldweg erschließen könne, der an der Stelle auf die Egmatinger Straße stößt, an der auch der Kirchenweg in diese mündet.

„Das ist aus unserer Sicht aber eine sehr kritische Stelle“, betont die Bügermeisterin, die bereits eine entsprechende Stellungnahme ans Landratsamt abgegeben hat. Denn in unmittelbarer Nähe der Stelle befindet sich nicht nur der Parkplatz des ETC Siegertsbrunn, sondern auf der gegenüberliegenden Seite der Egmatinger Straße auch das neue Feuerwehrgerätehaus. Und der Kirchweg, der vom Bahnhof bis zur Wallfahrtskirche führt, werde von vielen Fußgängern und Radfahrern genutzt.

Ob Baumgartner tatsächlich vorhat, auf besagter, derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche Kies abzubauen, weiß Konwitschny nicht. „Das Thema Kies wird uns aber immer wieder beschäftigen“, sagt sie, „auch an diesen Stellen.“ Doch in Panik verfallen, sollte man deshalb nicht. „Wir sind auf gut vorbereitet“, betont sie.

Abbau so verträglich wie möglich

Sollte das Landratsamt tatsächlich irgendwann den Kiesabbau auf der Ackerfläche nahe des Muna-Geländes genehmigen, haben man bereits einen städtebaulichen Vertrag vorverhandelt, um den Kiesabbau für die Bevölkerung so verträglich wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig habe man auch die Vorbereitungen für eine Änderungen des Flächennutzungplans getroffen. Durch eine Ausweisung von Konzentrationsflächen für Kiesabbau könnte die Gemeinde alle aktuellen Kiesgruben-Pläne erst einmal stoppen. Der Nachteil dieses Weges: Hat man erst einmal Konzentrationsflächen ausgewiesen, ist auf diesen Flächen ein Abbau deutlich leichter möglich.