Kiesgruben-Gegner kritisieren Behörden-Entscheidung:

Begründung „juristisch mangelhaft“

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Die Flatterbänder sind weg, doch das Feld ist immer noch begehrt. Am nördlichen Ortsrand von Siegertsbrunn will ein Unternehmer Kies abbauen. Das Landratsamt hält die Kiesgrube für genehmigungsfähig – trotz Ablehnung des Gemeinderats. © Weinzierl

Die Gegner einer geplanten Kiesgrube am Muna-Gelände in Siegertsbrunn üben in einem offenen Brief Kritik am Landratsamt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Auf Unverständnis stößt bei der Bürgerinitiative (BI) gegen die geplante Kiesgrube am Muna-Gelände in Siegertsbrunn die Entscheidung des Landratsamtes, die Genehmigung für den Kiesabbau in Aussicht zu stellen. Die Kiesgruben-Gegner stören sich vor allem daran, dass die Behörde die Abgrabungen auf der komplett von einem Unternehmer aus Hohenbrunn beantragten Fläche genehmigen will. In einem offenen Brief an die Fraktionen des Gemeinderats und ans Landratsamt stellen sie nicht nur die Argumentation der Behörde infrage, sie kritisieren auch die Frist, die das Landratsamt der Gemeinde zur Zustimmung des umstrittenen Projekts gesetzt hat.

Wie berichtet, hat die Behörde der Gemeinde Ende Mai mitgeteilt, dass sie die zweimalige Ablehnung des Antrags auf Kiesabbau durch den Gemeinderat für rechtswidrig hält. Der Gemeinde wurde bis 1. Juli Zeit gegeben, erneut über den Antrag zu entscheiden. Sollte der Gemeinderat diesem erneut die Genehmigung verweigern, behält sich die Behörde vor, dem Projekt selbst grünes Licht zu geben.

Dass der Gemeinde vom Landratsamt nur eine Frist von rund vier Wochen eingeräumt wird, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, findet die Bürgerinitiative „erstaunlich“. Schließlich seien in dieser Zeit auch noch die Pfingstferien – und darum einige Gemeinderatsmitglieder und Rathausmitarbeiter im Urlaub. „Eine gemeinschaftlich-demokratische Entscheidungsfindung“ halten die Kiesgruben-Gegner in der Kürze der Zeit für unmöglich.

Priorität für öffentliche belange

Überhaupt nicht nachvollziehbar ist für sie, dass das Landratsamt den Kiesabbau auch auf einer Fläche für genehmigungsfähig hält, die im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Gewerbe bzw. zum Gewerbe gehörender Waldsaum ausgewiesen und damit von öffentlichen Belangen betroffen ist. Diese öffentlichen Belange, argumentieren die BI-Sprecher Isabel Huber und Emmeran Lechner, hätten rechtlich eigentlich eine höhere Priorität als der privilegierte Kiesabbau.

Sie gehen deshalb davon aus, dass es sich bei der Genehmigung durchs Landratsamt um eine Abwägungs- bzw. Einzelfallentscheidung handelt, die umfassend begründet werden müsste. Letzteres tut die Behörde nach Ansicht der BI aber nicht.

Das Argument des Landratsamtes, eine lokale Kiesversorgung sei von öffentlichem Interesse, halten die Gegner für juristisch mangelhaft. Denn der Begriff des „öffentlichen Interesses“ sei ein unbestimmter Rechtsbegriff und juristisch nicht weiter konkretisiert.

Auch inhaltlich sei die Begründung nicht nachvollziehbar. Denn eine Unterdeckung des Kiesbedarfs gebe es nicht, betonen die BI-Vertreter mit dem Verweis auf mehr als 1200 Kiesabbauflächen in ganz Bayern.

Bürgerinitiative fordert Naturschutzgutachten

Der Argumentation der Behörde, das von der Gemeinde geplante Gewerbegebiet werde nur für kurze Zeit behindert, da ein Abbau auf der Fläche zeitlich begrenzt stattfindet, hält die BI entgegen, dass der Erschließungsweg für die gesamte Abbaufläche über das als Gewerbegebiet vorgesehene Areal verläuft. So bestehe die Beeinträchtigung mindestens die zwölf Jahre, in der Kies abgebaut werden soll.

Letztlich bemängelt die BI auch, dass der Grundwasser- und der Vogelschutz nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtig sind. Zwar habe es Vergrämungsmaßnahmen gegeben, um das Ansiedeln von Bodenbrütern auf der Fläche zu verhindern. Doch ob diese Maßnahmen auch erfolgreich waren, wisse man nicht. Aus diesem Grund fordert die Bürgerinitiative, ein aktuelles Naturschutzgutachten zu erstellen.