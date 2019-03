Kindergarten verkürzt Betreuungszeit am Freitag: Das steckt dahinter 

Die Buben und Mädchen verabschieden sich künftig früher ins Wochenende: Ein Kindergarten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn verkürzt freitags seine Betreuungszeit. Das ist der Grund.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Integrative Gemeindekindergarten Höhenkirchen-Siegertsbrunn schließt im kommenden Kindergartenjahr freitags eine Stunde früher. Der Gemeinderat sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, ab September die Öffnungszeit am Freitag von 17 auf 16 Uhr zu verkürzen.

Wie Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) in der Sitzung ausführte, kam der Vorschlag dazu von Einrichtungsleiterin Martina Kufner. Der Grund: Laut Kufner werden in der Zeit von 16 bis 17 Uhr kaum Kinder betreut. Weil bei einer Verkürzung für die eine Stunde weniger Betreuungspersonal gebraucht würde, hätte man dafür am Vormittag mehr Fachkräfte zur Verfügung.

Der Wunsch nach der verkürzten Öffnungszeit wurde laut Mayer auch an den Elternbeirat herangetragen. Eine Elternbefragung habe ergeben, dass es fürs laufende Betreuungsjahr weiter Bedarf für eine Betreuung bis 17 Uhr gibt, fürs Kindergartenjahr 2019/20 allerdings nicht mehr. Deshalb gebe es seitens des Elternbeirats keine Einwände gegen den Schritt.

Nachdem sich Manfred Eberhard (UB) bei der Rathauschefin vergewisserte, dass man die Öffnungszeit im Bedarfsfall auch wieder verlängern könnte, stimmten alle für die Verkürzung. Wie Mayer in diesem Zusammenhang mitteilte, könnte der Paritätische Wohlfahrtsverband dem Beispiel der Gemeinde folgen und künftig seine Kindertagesstätte an der Angererstraße auch statt um 17 Uhr bereits um 16 Uhr schließen.

Wie Birgit Lackamp, die Leiterin des Kindergartens Farbenkiste, auf Nachfrage mitteilt, ist aber hinsichtlich der Verkürzung der Öffnungszeiten noch keine Entscheidung gefallen. Fraglich ist ihrer Aussage zufolge auch noch, ob die verkürzte Betriebszeit, wenn sie denn kommt, dann auch für die ebenfalls vom Paritätischen Wohlfahrtsverband betriebene Krippe Farbenfroh gilt.

