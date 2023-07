Kfz-Verbot wird missachtet: Trotzdem bleibt Kirchenweg pfostenfrei

Von: Stefan Weinzierl

Der Kirchenweg ist als Fuß- und Radweg ausgewiesen. Weil Autos und Lkw ihn unerlaubterweise als Schleichweg nutzen, wollte die UB Pfosten errichten lassen. Das hat die Gemeinderatsmehrheit abgelehnt. © Stefan Weinzierl

Am Kirchenweg in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird es vorerst keine Begrenzungspfosten geben, um Kraftfahrzeuge auszusperren, die dort unerlaubt unterwegs sind. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Das Gremium hat sich jetzt dagegen ausgesprochen, dass ein entsprechender Antrag der Unabhängigen Bürger (UB) von der Gemeindeverwaltung auf seine Umsetzbarkeit geprüft wird. Nach einer zum Teil recht emotionalen Diskussion fiel die Entscheidung mit 11:10 Stimmen denkbar knapp aus.

Die UB-Fraktion hatte gefordert, am östlichen Ende des Kirchenwegs, etwa auf Höhe der Kreuzung mit dem Molkereiweg, mittels Pfosten eine Durchfahrtssperre für Kraftfahrzeuge zu errichten. Die Durchfahrt für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sollte auf dem Fuß- und Radweg nur insofern weiter möglich sein, dass die Betroffenen für die Weiterfahrt die Pfosten mit einem Schlüssel kurzzeitig entfernen können. Dies ist aus Sicht der UB-Fraktion der einzige Weg, um Auto- und Lkw-Fahrer, die den Kirchweg unerlaubt befahren, zu stoppen.

Autos fahren nachts auch ohne Licht

Nach Angaben der Unabhängigen Bürger haben Bürger wiederholt beobachtet, dass Kraftfahrzeuge – auch nachts und ohne Licht und mit rasantem Tempo – den Kirchenweg befahren. „Das müssen wir unterbinden“, betonte Norbert Mayer (UB). Wie dringlich die Angelegenheit ist, machte er in der Sitzung an einem Beispiel deutlich: So seien zwei Bewohner des am Kirchenweg liegenden Neubaugebiets Stumbeckbreite beim Rückweg vom Tennisplatz des ETC beinahe von einem unbeleuchteten Auto angefahren worden. Beim Versuch, das Kennzeichen zu fotografieren, sei es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen. Sein Fazit: „Da ist Gefahr in Verzug.“ Es bestehe Gefahr für Leib und Leben – sowohl von Kindern als auch Erwachsenen.

So dramatisch sieht die Polizei die Situation nicht, entgegnete Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD), die sich aufgrund der Vorfälle bereits mit den Gesetzeshütern ausgetauscht hat. Ihrer Ansicht ist eine Sperrung nicht die einzige Möglichkeit, um den Kirchenweg als Durchgangsstrecke für Kraftfahrzeuge unattraktiv zu machen. Als Beispiel nannte sie eine durchgehende Beleuchtung, die dafür sorgen könnten, dass die Autos, die dort unerlaubt fahren, genau identifiziert werden können.

Plädoyer für Landwirte

Susanne Gaar (CSU) sprach sich deutlich gegen die Pfosten aus. Landwirte müssten jedes Mal aus ihren Fahrzeugen aus- und einsteigen, wenn sie die Pfosten erst wegmachen und dann wieder aufstellen. Auch würden die Land- und Forstwirte sowieso von den Bürgern „böse angeschaut“, wenn sie den Weg zu ihren Feldern bzw. Wäldern nutzten. Deshalb wären die Pfosten „ein falsches Signal für die Bürger“.

Ihr Fraktionskollege Roland Spingler kritisierte den Vorstoß der UB als unverhältnismäßig. „Die Fahrten von Unberechtigten sind wirklich die absolute Ausnahme“, sagte er. Auch bräuchte es aus seiner Sicht weitere Absperrungen an den diversen Wegkreuzungen am Kirchenweg, um unerwünschte Kraftfahrzeuge wirklich an der Durchfahrt zu hindern.

Schlüssel für Pfosten leicht zu besorgen

Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) erinnerte schließlich daran, dass sich die Pfosten mit handelsüblichen Dreikantschlüsseln aufschließen ließen. Deshalb bezweifelte sie die Wirksamkeit der Maßnahme: „Wer da fahren will, der fährt da.“

Bei der anschließenden Abstimmung setzten sich dann auch die Pfosten-Gegner durch. Dass der Antrag seiner Fraktion nun nicht einmal von der Rathausverwaltung auf seine Sinnhaftigkeit geprüft werden kann, erzürnte UB-Gemeinderat Otto Bußjäger. Er wollte im Protokoll der Sitzung festgehalten sehen, dass der Antrag „ohne fachlich fundierte Behandlung durch die Verwaltung“ abgelehnt worden sei.

