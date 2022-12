Besonderes Weihnachtsgeschenk: Krebskranker Wirt erhält Stammzellenspende

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Fritz Maurer mit seiner Lieblingsärztin Lisa, die ihm die Stammzellen-Transplantation verabreicht hat. © Privat

Ein schöneres Geschenk hätte es fast nicht geben können: Der krebskranke Gastronom Fritz Maurer, bekannt als Kurvenwirt, hat eine Stammzellenspende erhalten.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Für ihn ist es nicht nur ein besonderes Weihnachtsgeschenk, „es fühlt sich auch an wie mein zweiter Geburtstag“, sagt Fritz Maurer. Der Kurvenwirt von Höhenkirchen-Siegertsbrunn, der heuer erneut an Blutkrebs erkrankt ist, hat jetzt seine Stammzellen-Transplantation erhalten.

Das Stammzellenpräparat wurde als Infusion verabreicht. „Den ersten Beutel der Spende habe ich am 22. Dezember 2022 um 12.22 Uhr erhalten“, erzählt der Gastronom, der von seinen Stammgästen liebevoll „Fritzi“ genannt wird: „Sind das nicht tolle Zahlen?“ Viele Patienten, hat er gesagt bekommen, hätten bei de Infusion mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. „Aber bei mir dauerte es mit dem ersten Beutel nicht länger als zwölf Minuten, und beim zweiten ebenso.“

Erstes gutes Omen

Die Zahlen wertet er als gutes Omen, schließlich muss sein Körper jetzt noch die gespendeten Stammzellen annehmen, damit die Blutbildung wieder richtig in Gang kommt. Dann, so hofft Maurer, braucht er keine Angst mehr haben „vor dem Dreckskrebs“ und den damit verbundenen Torturen.

Der 54-Jährige dankt noch einmal allen Menschen – vor allem aber seiner Familie, seinen Angestellten und den Geschäftspartnern – für die Unterstützung in den vergangenen schweren Monaten mit Chemotherapie und zahlreichen Wochen im Krankenhaus. Wie berichtet, war die Anteilnahme bei Freunden, Bekannten und Gästen seiner Wirtschaft groß, als bekannt wurde, dass der Gastronom erneut an Krebs erkrankt war. Sofort hatten seine Freunde in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, sich für den Kurvenwirt bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei als Spender registrieren zu lassen und eine Lawine der Hilfsbereitschaft losgetreten, Mitte Oktober hatte es dann eine große Registrierungsaktion beim Siegertsbrunner Feuerwehrhaus gegeben. Vor gut vier Wochen war schließlich bekannt geworden, dass tatsächlich ein Spender für Fritz Maurer gefunden wurde.

Weitere Nachrichten aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.