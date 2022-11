Lebensretter für Kurvenwirt „Fritzi“ gefunden: „Ich habe geweint“

Von: Charlotte Borst

Teilen

Sie haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Fritz Maurer (3.v.l.) zu helfen, einen Stammzellspender zu finden: (v.l.) Initiatorin der Hilfsaktion Christina Gebauer, Franz Guggenberger vom Burschenverein, Josef Breu, 2. Vorsitzender der Feuerwehr Siegertsbrunn, Siegertsbrunns Kommandant Sebastian Walch, Vize-Kommandant Leonhard Hörger und Walchs Sohn Simon. © Feuerwehr Siegertsbrunn

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten in diesen Zeiten. Nach vielen Wochen des Bangens hat der an Blutkrebs erkrankte Siegertsbrunner Kurvenwirt, Fritz Maurer, tatsächlich einen Stammzellenspender gefunden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Vier Wochen nach der großen Typisierungsaktion ist für Fritz Maurer aus Siegertsbrunn tatsächlich ein Spender gefunden. Unerwartet schnell hat der beliebte Kurvenwirt wieder eine reale Heilungschance.

In den vergangenen Monaten musste der Gastronom, den viele einfach „Fritzi“ nennen, um sein Leben fürchten. Zum zweiten Mal war er an Leukämie erkrankt. Am vergangenen Montag wurde die rettende Spende in der Münchner Klinik abgegeben und eingefroren: „Als mir das mein Arzt sagte, habe ich geweint, gezittert und eine unbeschreibliche Freude empfunden. Es war Wahnsinn.“

Wer der Spender ist, bleibt offen

Neun von zehn HLA-Merkmalen stimmen überein. „Es ist eine Topspende“, erzählt Fritz Maurer begeistert vom Krankenbett aus. Die HLA-Merkmale sind Strukturen auf der Zelloberfläche, die dem Körper signalisieren, ob es sich um körpereigene oder fremde Zellen handelt. „Wenn sich die Zellen abstoßen, führen die Ärzte sie medikamentös zusammen“, erklärt der 55-Jährige. Wer der Spender ist, erfährt er erst in zwei Jahren: „Ich weiß nur, dass es ein Mann ist.“

Im Kreise seiner Familie: Fritz Maurer (r.) ist glücklich, dass er eine Chance bekommt auf ein langes Leben mit seinen Liebsten. © privat

Die vergangenen Wochen haben Fritz Maurer viel Mut gemacht. Die Anteilnahme an seinem Schicksal war riesengroß: Freunde und Bekannte haben mit dem Burschenverein, der Freiwilligen Feuerwehr Siegertsbrunn, der Augustiner-Brauerei, der Gemeinde und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) eine Registrierungsaktion organisiert. Auch die Unterhachinger SpVgg hat das Schicksal ihres Fans berührt. Trainer Sandro Wagner warb per Video für die Aktion. Die Aufrufe verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Über 900 Menschen ließen sich bei der Aktion im Oktober registrieren.

Vergangene Wochen haben ihn mitgenommen

Ob der Spender hier oder über die Datenbank gefunden wurde, lässt die DKMS offen. Die vergangenen Wochen haben Fritz Maurer jedenfalls ziemlich mitgenommen. „Ich habe oft geweint, weil ich so einen Hype gemacht habe. Die ganze Gemeinde und sogar Nachbarorte haben sich um mich gekümmert. Von allen Seiten habe ich herzzerreißende Nachrichten bekommen.“ Er habe sich oft gefragt: „Wie kommt der jetzt auf mich?“, erzählt er gerührt: „Ich bin ja auch ein Mensch, der gerne anderen hilft. Jetzt habe ich tsunamimäßig Hilfe zurückbekommen.“

Auch die Fußballer der SpVgg Unterhaching haben eine Spendenaktion gestartet. Chef-Trainer Sandro Wagner rief per Videobotschaft dazu auf, Fritz Maurer zu helfen. © privat

Großer Wunsch: Mit der Familie und den Gästen wieder Zeit verbringen

Vor Weihnachten muss er noch zwei weitere Chemotherapien durchstehen. Ab 27. Dezember folgen Bestrahlungen, bevor die Spenderzellen eingesetzt werden. „Dann müssen unsere Zellen nur noch andocken“, sagt Fritz Maurer zuversichtlich. Danach wird er sechs bis acht Wochen in der Klinik isoliert, um Infektionen zu vermeiden. Und dann will er ins Leben zurückkommen: „Wenn ich gesund bin, möchte ich mit meiner Familie wieder Zeit verbringen und in meinem Laden sein, denn ich liebe ja meinen Gasthof und freue mich darauf, meine Gäste wieder persönlich zu begrüßen.“