Gelebte Inklusion beim Leonhardiritt: Verein „Zukunft trotz Handicap“ fährt erstmals mit Wagen mit

Von: Sabina Brosch

„Leahats“-Premiere: Erstmals nahm der Verein „Zukunft trotz Handicap“ mit einem Wagen am Umzug teil. © sab

Beim Leonhardiritt in Siegertsbrunn ist erstmals der Verein „Zukunft trotz Handicap“ mit einem Wagen mitgefahren. Der Komitee-Chef zeigt sich zufrieden mit den dreitägigen Festivitäten.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Benedikt und Patrick bekommen gar nicht genug vom Fähnchen-Schwenken. Sie sitzen mit 15 Jugendlichen des Vereins „Zukunft trotz Handicap“ auf ihrem liebevoll mit Papier-Blumen geschmückten Wagen und haben sich in die Kutschen-Kolonne eingereiht beim Leonhardiritt in Siegertsbrunn. Viele Stunden haben sie an den Blüten und Girlanden gebastelt. Als sie nun endlich beim „Leahats“ dabei sind, können sie ihre Begeisterung kaum zügeln. Schließlich war es ihr erster Ritt im eigenen Wagen.

Standesgemäß in Tracht haben Benedikt (l.) und Patrick auf dem Wagen Platz genommen. © sab

35 festlich geschmückte Festwagen sowie zahlreiche Reiter und Rösser zogen am gestrigen Sonntag durch Siegertsbrunn beim traditionellen Leonhardiritt. Der „Leahats“ ist der Höhepunkt des dreitägigen Leonhardifestes. Viele Vereine sind bereits seit Jahren fester Bestandteil der Umfahrt, der Verein „Zukunft trotz Handicap“ aber gab sein Debüt und die Teilnehmer waren entsprechend aufgeregt.

In Dirndl und Lederhosen sitzen sie auf dem sechs Meter langen Wagen, der von den beiden süddeutschen Kaltblütern Veitl und Theo gezogen und von Michael und Manuela Oberfranz aus Daglfing gelenkt wird. Die Jugendlichen wissen genau Bescheid, um was es beim Leonhardiritt geht, in Projektgruppen haben sie das Thema schon seit Wochen auch inhaltlich aufgearbeitet. Glücklich ist auch die Vereinsvorsitzende Andrea Hanisch, Mitgründerin des vor zehn Jahren gegründeten Vereins. „Das ist gelebte Inklusion. Es gibt doch kein schöneres Beispiel, als wenn Menschen mit Handicap mitten in der Gesellschaft dabei sind.“ Hanisch ist dem Organisationskomitee dankbar, dass „die unsere Idee sofort aufgegriffen haben und nun auch sehen, was für eine tolle Geschichte daraus entstanden ist“. Im nächsten Jahr, „da sind wir wieder dabei, ist doch ganz klar!“

Mit Weihwasser segnete Pfarrer Manuel Kleinhans Ross und Reiter an der Kirche St. Leomhard. © sab

Währenddessen ist Hans Loidl, Komitee-Vorsitzende und Marktmeister, ständig unterwegs und gibt letzte Anweisungen. Nach dem Festgottesdienst ziehen dann die Reiter und Gespanne los, geschmückt und besetzt von Kindergärten, Vereinen und Gruppen. Sie alle fahren drei großen Runden durch den Ort und kommen dabei an der Kirche vorbei „Das Wetter könnte weiß-blauer gar nicht sein, auch wenn es wirklich eine Mordsarbeit ist, das ist doch wunderschön“, sagt Loidl und strahlt, als der Festzug in Richtung St. Leonhard-Kirche heranzieht. Dort segnet Pfarrer Manuel Kleinhans, flankiert von seinem evangelischen Kollegen Thomas Lotz, Ross und Reiter mit Weihwasser. So wie es der Brauch will. Seit Jahrhunderten findet am ersten Juli-Sonntag, nach Kilian, das Leonhardifest in Siegertsbrunn statt. Die Siegertsbrunner machen traditionell gleich ein dreitägiges Fest draus mit einer Wallfahrt und der Segnung von Reitern, Rössern und Kutschen.