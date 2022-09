Masterplan für die Energiewende: Höhenkirchen hat nun Leitfaden

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Freiflächen-Photovoltaikanlagen: Laut Leitfaden könnten sie entlang der S-Bahn-Strecke gebaut werden. © Marijan Murat

Ein Experte gibt einen Leitfaden an Höhenkirchen-Siegertsbrunn: PV-Anlagen und Wärmenetz sind für die Klimaneutralität in der Gemeinde besonders wichtig.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die selbst ernannte Klimaschutzgemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat jetzt einen Leitfaden, wie die Energiewende im Ort gelingen kann – laut Aussage von Herbert Palm sogar möglichst effektiv. Der Professor an der Hochschule München und Leiter des Instituts für Nachhaltige Energiesysteme hat der Gemeinde einen Energienutzungsplan übergeben, den er mit seinem Team in gut eineinhalb Jahren erarbeitet hat. Die Quintessenz: Um klimaneutral zu werden, muss die Gemeinde in erster Linie neue Wege bei der Wärmeversorgung gehen. Denn: „Der Wärmesektor ist das Stiefkind der Energiewende“, sagt Palm.

Derzeit werden nach Berechnungen Palms in Höhenkirchen pro Jahr 154 Gigawattstunden Energie verbraucht. Ein großer Teil davon wird in Wärme umgewandelt. Geheizt wird in erster Linie noch mit Erdgas und Heizöl. Auch etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes geht laut Palm auf den Wärmesektor zurück. Zwar prognostiziert der Experte, dass durch die energetische Sanierung der Gebäude der jährliche Energiebedarf bis ins Jahr 2045 auf rund 102 Gigawattstunden sinken wird, dennoch bleibe der Wärmebedarf das beherrschende Thema.

Wärmebedarf großes Thema

Hier liegt nach Ansicht Palms, der selbst in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wohnt, die große Chance. Theoretisch könne sich die Gemeinde fünffach mit alternativen Energiequellen versorgen – und die größten Potenziale lägen im Wärmesektor. Deshalb sollte die Kommune mit größter Priorität den Aufbau eines Wärmenetzes vorantreiben. Dazu könne kurzfristig der Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks beitragen, langfristig sollte das Netz allerdings durch Tiefen-Geothermie gespeist werden. „Das schafft langfristig Sicherheit durch Unabhängigkeit“, betonte Palm. Auch habe die Nutzung der Erdwärme, wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet, „den größten Effekt“.

Was das Stromnetz betrifft, sind Palms Ausführungen zufolge große Freiflächen-Photovoltaikanlagen für die Energiewende am effektivsten – etwa entlang der S-Bahn-Strecke oder auf landwirtschaftlichen Flächen. Windkraftanlagen könnten diese PV-Anlagen nicht ersetzen, aber durchaus ergänzen. Palm rief dazu auf, rund 20 Millionen Euro in den Bau von Freiflächen-PV-Anlagen zu investieren und noch Windkraftanlagen zu bauen.

Nicht einfach Projekte zu stemmen

Der Energienutzungsplan, warnte Palm, habe nur einen echten Nutzen, wenn er sich in Form von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen manifestiere. Wenn die Gemeinde also die Empfehlungen auch in der Realität umsetzt. Gleichzeitig ist sich der Experte durchaus bewusst, dass es für eine kleine Gemeinde wie Höhenkirchen-Siegertsbrunn nicht einfach werden wird, derartige Großprojekte – vor allem auch finanziell – zu stemmen.

Palm geht davon aus, dass der Aufbau eines Wärmenetzes, das 30 Prozent der Gemeinde versorgt, zwischen 18 und 27 Millionen Euro kosten wird. Warte man damit nicht bis auf einen Geothermie-Anschluss, sondern starte erst einmal mit einem Biomasse-Wärmenetz, könne man dieses bereits in fünf Jahren verwirklichen. Was die Geothermie betrifft, habe die Gemeinde zwei Möglichkeiten: sich an die Stadtwerke München anzuschließen oder selbst ein Geothermie-Projekt in die Wege zu leiten. Dazu müsste man eventuell Investoren und andere Gemeinden als Partner finden.

Flankierend zu den beiden Großmaßnahmen – Wärmenetz und Freiflächen-PV-Anlagen – schlug Palm der Gemeinde vor, auch die Privathaushalte für die Energiewende mit an Bord zu holen. So sollte man die Bürger zum Beispiel für den Bau von privaten PV-Anlagen, für die energetische Sanierung der Gebäude und den Anschluss an das Wärmenetz begeistern.