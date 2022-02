Mehr Platz zum Spielen und begrünte Fassaden: An der Wächterhofstraße wird nachgebessert

Von: Stefan Weinzierl

Direkt gegenüber der Tankstelle sollen hier an der Wächterhofstraße bald neue Wohnungen entstehen – im besten Fall mit großem Spielplatz und hellen, begrünten Fassaden. © Stefan Weinzierl

Beim Wohnprojekt an der Wächterhofstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sehen die Mitglieder des Bauausschusses noch Optimierungsbedarf. Deswegen wurde jetzt nachgebessert.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Noch ist nicht alles perfekt. Zwar sind die Mitglieder des Bauausschusses mit dem Bebauungsplan-Entwurf für das Grundstück an der Ecke Wächterhof-/Münchner Straße, den das Architekturbüro Kehrbaum entworfen hat, mittlerweile grundsätzlich zufrieden (wir berichteten). Doch nachdem im Zuge des Aufstellungsverfahrens Stellungnahmen von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange eingegangen sind, gibt es seitens der Gemeinderäte noch Optimierungsbedarf.

Kritik: „Das ist ein Kleckerchen-Spielplatz“

So hatte der Arbeitskreis „Kind und Familie“ die für den Spielplatz vorgesehene Fläche als zu klein moniert. „Das ist ein Kleckerchen-Spielplatz“, befand auch Andrea Hanisch (UB) und forderte, die Spielfläche deutlich zu erweitern. Im gleichen Atemzug kritisierte sie, dass sich der Gemeinderat bisher nicht dazu durchringen habe können, eine Spielplatzsatzung zu erlassen, in der Mindeststandards für Spielflächen festgelegt werden. Wenn sich schon keine Mehrheit für eine solche Satzung findet, sollte die Gemeinde zumindest eine Mindestgröße für Spielplätze festlegen, warf Janine Schneider (Grüne) ein.

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) versprach, mit demjenigen, der das Grundstück bebauen will, über eine Vergrößerung der Spielfläche zu verhandeln. Otto Bußjäger (UB) zweifelte am Verhandlungserfolg und schlug stattdessen eine Änderung des Bebauungsplanes vor. In dem man nämlich einen Weg näher zu einem der dort geplanten Wohngebäude lege, sei eine Spielplatzvergrößerung möglich. Ein Idee, die über die Fraktionsgrenzen hinweg gutgeheißen wurde.

Eine Mehrheit schloss sich auch den Forderungen Bußjägers an, festzulegen, dass 30 Prozent der Fassaden begrünt sein müssen und die Fassaden grundsätzlich hell verputzt sein müssen. Schließlich wolle sie an dieser Stelle keine Stahl-Glaskonstruktion, wie Hanisch betonte.

Handelskammer warnt vor möglichen Einschränkungen für das bestehende Gewerbe

Da der Schwerpunkt auf dem Areal künftig auf der Wohnbebauung liegt, hatte die Handelskammer für München und Oberbayern in ihrer Stellungnahme vor möglichen Einschränkungen für das bestehende Gewerbe in der Nachbarschaft gewarnt. Dabei geht es in erster Linie um die Tankstelle. Weil das für den Bebauungsplan in Auftrag gegebene Lärmgutachten zum Ergebnis kommt, dass aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen die Bauleitplanung bestehen, soll in dieser Hinsicht aber nichts am Bebauungsplan geändert werden.

Weil beim Verkehrslärm eine Überschreitung der Grenzwert-Emissionen zu erwarten ist, wird allerdings auf Anraten des Landratsamtes nun im Bebauungsplan festgelegt, dass für Schlaf- und Kinderzimmer bei Bedarf zusätzliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen sind.