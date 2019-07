Kirche vor dem Absprung: Nahwärmenetz in Höhenkirchen steht auf der Kippe

Schulen, Wohnungen und die Kirche sollen in Höhenkirchen an ein neues Nahwärmenetz angeschlossen werden. Nun drängt die Zeit. Die Heizung im Pfarrzentrum ist marode.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Das ehrgeizige Ziel der Gemeinde, im Ortsteil Höhenkirchen ein Nahwärmenetz aufzubauen, ist akut gefährdet. An ihm sollen nicht nur ein neues Wohngebiet, sondern auch Schulen, ein Kinderhaus und das katholische Pfarrheim angeschlossen sein. Das größte Problem ist nun aber die Zeit: „Dem Pfarrer pressiert’s“, sagte Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) im Gemeinderat. Denn die Heizung im Pfarrzentrum an der Schulstraße ist marode. Deshalb will sie Pfarrer Toni Wolf so schnell es geht austauschen. Die anderen potenziellen Partner wiederum brauchen länger – sei es zur Entscheidungsfindung oder zum Bau der Anlage.

Da wäre zum einen der private Grundstückseigentümer, auf dessen Areal südlich der Brunnthaler Straße die neue Siedlung und eine Kindertagesstätte entstehen sollen. Geplant ist, dass zur Versorgung der Gebäude die MW Biomasse AG eine Holzhackschnitzelanlage baut. Diese könnte die Basis des Fernwärmenetzes sein. Mit der Detailplanung wird aber voraussichtlich erst kommendes Jahr begonnen. Das, so befürchtet nicht nur Mayer, wird dem katholischen Pfarrverband zu spät sein.

Ungewiss ist ferner, ob die anderen potenziellen Kunden überhaupt ins Nahwärme-Boot springen. Der für den Realschul-Neubau verantwortliche Schulzweckverband hat keine Eile. „Die Entscheidung hat dort keine Priorität“, betonte Mayer.

Die Gemeinde wiederum hätte gerne die Grund- und Mittelschule (Erich-Kästner-Schule) an das Netz angeschlossen. Doch entgegen den ursprünglichen Aussagen der Verwaltung ist ein Austausch der Gasheizung nicht unbedingt notwendig. Die Heizung stammt aus dem Jahr 2007, wurde 2012 generalsaniert und läuft demnach beschwerdefrei. So muss man seitens der Gemeinde erst einmal klären, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Gasheizung auszutauschen. Ferner soll mit Unterstützung der Energieagentur Ebersberg-München untersucht werden, ob sich als Energieversorger nicht Optionen wie der Bau eines Blockheizkraftwerkes oder der Anschluss an eine Geothermieanlage anbieten.

Da nutzte es auch nichts, dass Sebastian Henghuber von der MW Biomasse AG kräftig die Werbetrommel rührte. Er stellte die ökologischen und ökonomischen Vorzüge der Heizanlage auf Biomasse-Basis heraus, was vielen Gemeinderatsmitgliedern durchaus gefiel. Otto Bußjäger (UB) warnte vor einer verpassten Chance und forderte ein positives Signal, sprich: den Anschluss der Erich-Kästner-Schule an die Holzhackschnitzelanlage. Angesichts der Tatsache, dass Anlage und Hackschnitzel letztlich von Landwirten aus der Region geliefert werden, sagte er: „Ich hätte lieber die Höhenkirchner Landwirte als Vertragspartner als die Stadtwerke München.“ Mindy Konwitschny (SPD), die darum bat, vor einer Entscheidung örtliche Anbieter einzubinden, wollte die Kirche als Partner nicht aufgeben. „Gibt es eine Übergangslösung für die Pfarrei?“, wollte sie wissen. Laut Henghuber gibt es die, doch Mayer stellte klar, dass der Pfarrer keine Übergangsanlage hinstellen will. „Es sei denn, wir sponsern sie ihm“, meinte Peter Guggenberger (CSU) vielsagend.

Damit es mit dem Nahwärmenetz doch klappt, muss Mayer jetzt schnell Gespräche führen: mit Pfarrer Wolf wegen einer Übergangslösung fürs Pfarrzentrum sowie mit dem Schulverband und der Energieagentur bezüglich der Frage, ob die Schulen angeschlossen werden sollen.

sw