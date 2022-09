Neues Naturbad: Anwohner befürchten Parkplatz-Chaos und Lärm

Von: Stefan Weinzierl

Ein Naturbad wie in Futh soll es auch bald in Höhenkirchen-Siegertsbrunn geben nahe der Wohnsiedlung am Hirschwinkel. Doch die Anwohner fürchten. dass es dann mit der Ruhe vorbei sein könnte. foto: © marcus Schlaf/Archiv

Anwohner der Wohnsiedlung am Hirschwinkel haben in einem offenen Brief Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) eindringlich darum gebeten, beim geplanten Bau eines Naturbads auf einem Grundstück nahe der Hirschwinkelstraße auch ihre Interessen zu berücksichtigen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Wie die Initiatoren des offenen Briefes, Detlev Plath und Rolf Gaertner, betonen, befürchtet sie durch einen Freibad-Betrieb nicht nur zusätzlichen Lärm, sondern vor allem auch ein Parkplatz-Chaos im Wohngebiet. „Wir fürchten, dass die Straßen völlig zugeparkt werden“, sagt Gaertner. Plath hat mittlerweile mit über 20 Nachbarn gesprochen, die alle solche oder ähnliche Sorgen haben. Weil eine entsprechende Anfrage im Rathaus laut Plath bisher unbeantwortet geblieben ist, hat man sich jetzt dazu entschieden, den offenen Brief zu verfassen.

Dazu trägt auch der aktuelle Flyer bei, in dem der Naturbadverein um neue Mitglieder wirbt. Denn der Gemeinderat hat zwar Ende April beschlossen, dem Verein das Grundstück zum Bau des Naturbads zu überlassen und das notwendige baurechtliche Verfahren dafür einzuleiten, die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Freizeitstätte muss der Verein aber selbst schultern.

Baukosten von rund 2,4 Millionen Euro

„Wir alle haben es jetzt in der Hand“, teilt der Naturbadverein auf dem Handzettel mit und fordert die Bürger auf „Teil unserer Gemeinschaft“ zu werden. Über 1500 Mitglieder haben die Naturbad-Freunde schon. Doch um die Baukosten – derzeit geht man von rund 2,4 Millionen Euro aus – zu stemmen, ist der Verein natürlich über jedes weitere Mitglied froh, das den Jahresbeitrag von derzeit zwölf Euro zahlt und damit das Vereinsvermögen etwas anwachsen lässt.

Eigentlich nichts Verwerfliches, doch eine Formulierung des Flyers stößt den Anwohnern sauer auf. Als zukünftiger Betreiber des Bades teilt der Naturbad-Verein nämlich mit, dass die Mitglieder „jederzeit Zutritt“ zum Bad haben werden. „Deshalb möchten wir wissen, ob es hier eine Zusage seitens der Gemeinde gegeben hat, dass das Naturbad jederzeit, also auch außerhalb der Öffnungszeiten, von sämtlichen Mitgliedern genutzt werden darf“, sagt Plath. In dem offenen Brief wollen die Anwohner auch wissen, welche Lärmschutzmaßnahmen für den Naturbad-Standort am Hirschwinkel vorgesehen sind und welche Maßnahmen geplant sind, damit die zusätzlichen Fahrzeuge der Naturbadbesucher abgestellt werden können, ohne das angrenzende Wohngebiet übermäßig zu belasten.

Anwohner wollen in Planung mit einbezogen werden

Die Anwohner beenden ihren offenen Brief mit der Bitte darum, in die Planungen einbezogen zu werden und nicht wieder, „wie 2016 bei der Errichtung des Asylantenheims“, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Bürgermeisterin Konwitschny hat auf den offenen Brief auch bereits reagiert und die Anwohner eingeladen, den Ausschusssitzungen beizuwohnen, in denen das Naturbad Thema sein wird. Schließlich stünden die Planungen zum Projekt noch ganz am Anfang, aufgeworfenen Fragen bezüglich Verkehr, Lärm, Untergrund und Kosten würden „jetzt Schritt für Schritt, wie bei allen Bauvorhaben geprüft und natürlich kommuniziert“, so die Rathauschefin in Ihrem Antwortschreiben. Das der Naturbad-Verein bevorzugt wird, weist sie zurück: „Die Gemeinde arbeitet hier dem Verein lediglich im für Vereine üblichen Maße zu.“

Unzufrieden mit der Antwort der Bürgermeisterin

Zufrieden sind die Anwohner mit diesen Antworten nicht. Konwitschny sei nicht auf die konkreten Anliegen und Fragen eingegangen, bemängelt er und spricht von „Beschwichtigungen“. Das Angebot der Bürgermeisterin an die Anwohner, an Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen teilzunehmen, hält er für nicht zielführend. Denn dort hätten die Anwohner weder ein Mitsprache- noch ein Mitwirkungsrecht. Damit, so Plath, seien die Gemeinderatssitzungen „nicht das richtige Gremium, um unsere Anliegen in der Planungsphase angemessen einzubringen“.

Verein nimmt Sorgen ernst und will keinen Badetourismus fördern

Der Naturbadverein nimmt die Sorgen der Anwohner, die geplante Freizeiteinrichtung könnte zu mehr Lärm und Verkehr in dem benachbarten Wohnquartier am Hirschwinkel führen, laut Aussage des Vereinsvorsitzenden Jochen Kahl durchaus ernst. Bezüglich der Erschließung und Fragen rund um die Betriebszeiten habe es bereits erste Gespräche mit der Gemeindeverwaltung gegeben.



Die im Flyer verwendete Formulierung, dass Mitglieder des Vereins „jederzeit Zutritt“ hätten, bedeutet laut Kahl nicht, dass Mitglieder rund um die Uhr ins Bad könnten. „Es wird mit der Gemeinde abgestimmte Öffnungszeiten geben“, betont Kahl. Diese würden sich an Öffnungszeiten orientieren, die in entsprechenden Bädern in anderen Kommunen im Freistaat üblich seien. Die befristeten Öffnungszeiten, in denen alle anderen Bürger freien Zugang zum Bad hätten, seien davon zu unterscheiden.



„Wir wollen gerade nicht den Bade-Tourismus fördern“, stellt Kahl klar. Deshalb habe man auch in erster Linie in Höhenkirchen-Siegertsbrunn um Mitglieder geworben und nicht in den umliegenden Landkreis-Gemeinden. Auch der große Teil der Vereinsmitglieder sei hier vom Ort. Das Bad solle in erster Linie ein Angebot für die Bürger dieser Gemeinde sein, auch wenn Kahl kein Problem sieht, wenn Schwimmbegeisterte zum Beispiel aus Hohenbrunn mit dem Fahrrad zum Naturbad fahren. „Auch wir wollen, dass die Badegäste zuallererst mit dem Rad kommen“, sagt Kahl. Letztlich liege aber das ganze Verkehrskonzept für das Sportplatzareal in den Händen der Gemeinde.