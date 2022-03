Mit neuer Farbe und frischem Wind in der Küche zurück zu altem Glanz

Von: Stefan Weinzierl

Die neuen Wirte des Gasthauses Franz Inselkammer: Michael Öchsl (l.) und Martin Wanke. Sämtliche Tiefs der Pandemie erlebt Essen holen mit Pfandgeschirr © Stefan WEinzierl

Die neuen Wirte wollen das Gasthaus Franz Inselkammer wieder zum Aushängeschild der Ayinger Brauerei machen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn –Statt den Kochlöffel zu schwingen, haben Michael Öchsl und Martin Wanke in den vergangenen Wochen vor allem zu Pinsel, Rechen und allerlei Werkzeug gegriffen. Die neuen Wirte des Gasthauses Franz Inselkammer (wir berichteten) wollen die Siegertsbrunner Traditionsgaststätte nicht nur aus dem über zweijährigen Dornröschenschlaf wecken, sondern auch den guten Ruf des Wirtshauses, das eng mit der Brauereidynastie Inselkammer verbunden ist, wieder herstellen.

„Kochen ist da unsere kleinste Baustelle“, sagt Öchsl. Denn bevor das Gasthaus im Laufe des Aprils – angepeilt ist ein Start vor Ostern – erneut seine Türen öffnet, müssen die Folgen des langen Leerstandes beseitigt und Gebäude samt Grundstück auf Vordermann gebracht werden. „Es muss für den Gast ordentlich ausschauen“, betont Wanke. Grundsauberkeit sei Pflicht, ergänzt Öchsl. So haben die beiden unter anderem sämtliche Esstische abgeschliffen, die Gästezimmer neu gestrichen und hergerichtet und den Biergarten entrümpelt und neu bekiest.

Bauarbeiten statt Kochkünste

Bei so viel handwerklichem Engagement wusste letztlich so mancher Spaziergänger, als er an der Wirtschaft vorbeikam, nicht so recht, ob er die neuen Wirtsleute vor sich hat oder Bauarbeiter, wie Öchsl schmunzelnd erzählt. Dabei können die Gäste sicher sein, dass die neuen Pächter echte Gastro- und Geschmacksprofis sind: Wanke, 48 Jahre alt, hat die Kochkunst beim langjährigen Wiesn-Wirt Roland Kuffler im Spatenhaus an der Oper gelernt, danach zwölf Jahre in der Schweiz gearbeitet und fünf Jahre ein eigenes Lokal am Plattensee in Ungarn betrieben. Der 30-jährige Öchsl hat im Weißen Bräuhaus im Tal gekocht, ehe er 2012 Küchenchef im Wirtshaus am Bavariapark wurde. Dort haben er und Wanke zehn Jahre lang mit großem Erfolg zusammengearbeitet. „Wir verstehen uns blind“, sagt Öchsl über sich und seinen Kompagnon. Beide eint nach eigener Aussage die Liebe zum Kochen und das strukturierte Arbeiten. Deshalb hat Wanke auch nicht lange überlegt, als Öchsl ihn darum bat, mit ihm das Wagnis einzugehen und sich selbstständig zu machen. Da die Pandemie noch nicht beendet ist, sind Risiken nicht auszuschließen.

Doch ans Scheitern denkt Öchsl, dessen Tante in Siegertsbrunn wohnt, nicht. „Wenn man mit Angst an die Sache ran geht, funktioniert es nicht“, sagt er. Außerdem hätten er und Wanke bereits sämtliche Tiefs der Corona-Krise an ihrer letzten Arbeitsstätte erlebt. „Irgendwann standen zuletzt nur noch wir beide in der Küche“, erinnert sich Wanke. Das sämtliche andere Personal sei in Kurzarbeit oder weg gewesen.

Suche nach Personal

Mit fairen Arbeitsbedingungen, damit neben dem Job Freizeit und Familie nicht zu kurz kommt, will das Duo nach zwei Jahren Pandemie auch Personal für die Gastronomie zurückgewinnen. Zwar haben die beiden genug Arbeitskräfte akquiriert, um Wirtshaus und Terrasse aufsperren zu können. Um aber im ersten Jahr auch den Biergarten mit Platz für bis zu 300 Gästen öffnen zu können, braucht es trotz Selbstbedienung noch weiteres Personal.

Aus den Gesprächen, die die neuen Wirte bereits mit zahlreichen neugierigen Bürgern geführt haben, wissen sie, dass sich die Höhenkirchner und Siegertsbrunner besonders darauf freuen, wenn im Sommer wieder der Biergarten geöffnet ist. Aber das könne man nicht erzwingen, betonen die beiden und wollen das Gasthaus an sich so attraktiv machen, dass die Leute gerne zum Essen kommen. Das wird bayerisch-traditionell sein, „denn dafür steht das Haus“, wie Öchsl betont. Man wolle viele saisonale und regionale Produkte anbieten, betont das Gastro-Duo. Statt Massentierhaltung setzt man zum Beispiel aufs Strohschwein, auch bei den Lieferanten legen beide Wert auf Nachhaltigkeit.

Essen zum Mitnehmen mit Rebowl-Pfandsystem

Um attraktiv für die Familien zu sein, will Öchsl so bald als möglich den Spielplatz auf dem Areal wieder herrichten. Natürlich wird es Tageskarten geben – und Essen zum Mitnehmen. Dabei setzt das Wirte-Duo aufs Rebowl-Pfandsystem. Der große Festsaal im Obergeschoss soll gleichzeitig wieder zu einem Ort des Feierns und der Begegnung werden. Neben Hochzeiten und anderen Familienfeiern sollen dort auch Krimi-Dinner, Kasperltheater, Kabarett- und Musikabende und Gemeindeveranstaltungen stattfinden. „Wir sind für alles offen“, sagt Öchsl. Schließlich weiß er auch, welche Bedeutung das Wirtshaus früher im Ort gehabt hat und welche Bedeutung es noch für die Ayinger Brauerei und die Familie Inselkammer hat. „Deshalb“, verspricht er, „wollen wir es wieder zum Riesenaushängeschild der Brauerei machen.“

