Ohne Firmen keine Steuern: Höhenkirchen sucht dringend Gewerbeflächen

Von: Stefan Weinzierl

In Sachen Gewerbesteuer steht Höhenkirchen-Siegertsbrunn weit hinten im Vergleich mit anderen Kommunen im Landkreis. Die finanzielle Lage will die Gemeinde nun verbessern und mehr Gewerbe ansiedeln. (Symbolbild). © Daniel Reinhardt (Symbolbild)

Um ihren vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft nachkommen zu können, muss die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Einnahmen-Situation verbessern. Deshalb will man ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Doch die Flächen fehlen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) wurde jetzt im Gemeinderat ermächtigt, Verhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern zu führen. Denn die Gemeinde hat derzeit keine Flächen, die sie für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung stellen könnte.

Im Landkreis-Ranking hinten dran

Dass Höhenkirchen-Siegertsbrunn, was die Gewerbesteuereinnahmen im Landkreis „nicht vorne mitreitet“, wie es Konwitschny ausdrückte, zeigt ein Blick in den Vorbericht des Landkreis München zum Haushaltsjahr 2022. Mit prognostizierten Einnahmen in Höhe von gut 7,8 Millionen Euro liegt man etwa gleichauf wie die Nachbargemeinde Hohenbrunn, die aber über 2000 Einwohner weniger hat und weit hinter ähnlich großen Kommunen wie Planegg (23 Millionen Euro), Unterföhring (88 Millionen Euro) und Grünwald (218 Millionen Euro).

Dass es einen Bedarf an weiteren Gewerbeflächen gibt, zeigen laut Konwitschny die im Rathaus vorliegenden Anfragen von rund 36 Unternehmen, davon vier aus der Gemeinde selbst. Dabei benötigen 15 Unternehmen Flächen unter 1000 Quadratmetern, fünf Betriebe haben sogar einen Flächenbedarf von jeweils über 20 000 Quadratmetern.

Gewerbeflächen selbst erwerben

Zur Sicherung potenzieller Gewerbeflächen rät die Gemeindeverwaltung dazu, diese selbst zu erwerben, um klare Eigentumsverhältnisse zu schaffen und als Kommune das Gewerbe ansiedeln zu können. Gesucht werden Flächen, die man modern und nachhaltig entwickeln kann. So sollen sie verkehrlich gut erschlossen an Hauptstraßen mit direkter Nähe zur Autobahn sein. Es soll dort auch keine Probleme bei der Zufahrt von Anlieferungen geben und eine möglichst minimale Beeinträchtigung von Anwohnern. Eine leistungsfähige Breitbandversorgung ist ebenso Voraussetzung wie eine gute Erreichbarkeit über eine ÖPNV-Anbindung beziehungsweise das Fuß- und Radwegenetz.

Bedingungen für Klima- und Umweltschutz

Als Klimaschutzgemeinde will die Gemeindeverwaltung im Rahmen der Bauleitplanung auch verschiedene Bedingungen, was den Klima- und Umweltschutz betrifft, verankern. Entsprechende Anträge der Grünen und der SPD für die Konzeptentwicklung für ein nachhaltiges Gewerbegebiet sowie grundlegende Bedingungen für neue Bebauungspläne sollen im Bau- und Liegenschaftsausschuss behandelt werden.

Roland Spingler (CSU) freute sich, dass „wir dieses Thema nun angehen“. Ein neues Gewerbegebiet verheiße nicht nur mehr Gewerbesteuereinnahmen, sondern auch mehr Arbeitsplätze im Ort. Wenn die Menschen vor Ort arbeiten könnten und nicht weit zur Arbeit fahren müssten, trage das auch zum Umweltschutz bei.

Auch Janine Schneider (Grüne) sieht die Notwendigkeit, mehr Gewerbeflächen auszuweisen. Man müsse dabei einen Spagat schaffen, nämlich gleichzeitig Flächen nutzbar zu machen, aber Flächenversiegelungen möglichst zu vermeiden.