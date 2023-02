„Von Sonne geblendet“ – Polizei entdeckt bei Ermittlungen Geheimnis von Unfallverursacher (51)

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ein Mann ist in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit seinem Roller gegen ein parkendes Auto gefahren – als Grund gab er an, von der Sonne geblendet worden zu sein.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Am Dienstag, 7. Februar, um 16:07, ist ein Mann in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gegen ein parkendes Auto gefahren. Der 51-Jährige aus Brunnthal fuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke Keeway auf der Münchner Straße in westliche Richtung. Laut Polizei Ottobrunn handelte es sich um einen „50er Roller mit Mofakennzeichen“.

Unfall Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Vollgas in parkenden Citroën

Auf der Höhe der Hausnummer 18 der Münchner Straße parkte der Citroën einer 61-jährigen Münchnerin am Straßenrand. Als sich der 51-jährige der Parkstelle näherte, war die Lichteinstarhlung anscheinend so ungünstig, dass er nichts mehr sehen konnte.

Gegenüber der Polizei sagte er, er sei „von der Sonne geblendet“ worden. Er fuhr ungebremst in den parkenden Citroën und beschädigte unter anderem Heckscheibe und Kofferraumdeckel. An dem Wagen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Unfall Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis

Sein Roller erlitt Totalschaden. Der 51-Jährige kam mit einem verletzten Handgelenk mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei der Sachbearbeitung des Unfalls stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Ihm droht nun eine Anzeige.

