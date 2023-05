Schockierende Wasserstandsmeldung

Von: Stefan Weinzierl

Bleiben die Trinkwasserbehälter weiterhin so gut gefüllt wie auf diesem Archivbild von 2021? © sw

Wegen Trockenheit könnten die Brunnen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn schon bald nicht mehr nutzbar sein. Die Gemeinde sucht nach Alternativen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Manfred Eberhard brachte es auf den Punkt. „Da kann einem ja Angst und Bange werden“, sagte der UB-Fraktionsvorsitzende, nachdem Wasserwerk-Mitarbeiter Alois Bachmann im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss seinen Sachstandsbericht über den Grundwasserstand in Höhenkirchen-Siegertsbrunn beendet hatte.

Die Quintessenz der Ausführungen: Der Grundwasserspiegel ist in den vergangenen Jahren deutlich gefallen. Zwischen 2016 und 2022 um rund drei Meter. Auch wenn es immer wieder Erholungsphasen gibt, in denen die Pegel auch steigen, ist die Tendenz eindeutig: Der Grundwasserspiegel sinkt. Mit Folgen für die Brunnen im Ort, die der Wassergewinnung dienen. Auch dort sinken die Pegelstände. In einem Jahr ist das Grundwasser in Brunnen 1 um etwa zwei Meter gesunken, musste Bachmann den Gemeinderäten mitteilen: „Bei Brunnen 2 schaut es ähnlich aus.“ So betrug im Januar 2022 in Brunnen 1 der Abstand von der Brunnen-Oberkante zum Wasserspiegel 31,74 Meter, ein Jahr später lag der Abstand bei 33,60 Meter.

Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht

Zudem ist beim Pumpenbetrieb eine erhöhte Grundwasserabsenkung festzustellen. Dadurch bedingt reißt das Wasser, das durch die Brunnen aus einer Tiefe von 37 Metern gefördert wird und letztlich in die Wasserspeicher gelangt, Sand mit. Das führt zu einem höheren Verschleiß technischer Geräte. Außerdem müssen die Trinkwasserbehälter öfter gereinigt werden.

Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, doch könnte die Wasserförderung zum Erliegen kommen, sollten die Pegelstände weiter fallen. Dann führt laut Bachmann nämlich eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung zum Schutz der Brunnenpumpen dazu, dass diese abgeschaltet werden.

Sorgen um die Pegelstände macht sich Wasserwerk-Mitarbeiter Alois Bachmann im Sachstandsbericht über den Grundwasserstand. © sw

Das könnte, so haben die Wasserwerk-Mitarbeiter errechnet, schon relativ bald eintreten. „Setzt sich die aktuelle Absenkung von rund zwei Metern pro Jahr fort, ist Brunnen 1 ab 2025 nicht mehr nutzbar“, sagte Bachmann. Brunnen 2 könnte es bei diesem Szenario ein Jahr später treffen.

Zwar gehen Wassermeister Hans Neumann und seine Mitarbeiter von einer weniger düsteren Prognose aus, die aber letztlich – nur verspätet – zum selben Ergebnis führt: Die Gemeinde sitzt irgendwann auf dem Trockenen. Bei Rückgang von einem halben Meter pro Jahr wäre bei den Brunnen 2031 bzw. 2033 Schluss mit der Wasserförderung. Bachmanns Fazit: „Da muss man sich schon Gedanken machen.“

Zwei Schwerpunkte bei den Maßnahmen

Das haben die Verantwortlichen im Rathaus und Wasserwerk bereits getan und präsentierten in der Sitzung eine Fülle an Maßnahmen mit zwei Schwerpunkten: Wasser einsparen und die für die Wasserversorgung notwendige Infrastruktur optimieren.

Vor einigen Tagen hat die Probebohrung für den geplanten dritten Brunnen im Ort begonnen. Der wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und des damit verbundenen steigenden Wasserverbrauchs von der Verwaltung als dringend notwendig erachtet – und soll angesichts der Entwicklung um einiges tiefer reichen. „Wenn alle drei Brunnen auf gleicher Höhe liegen, dann nützt uns der dritte Brunnen gar nichts“, betonte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Mit dem Beginn der Bauarbeiten für Brunnen 3 rechnet man frühestens Anfang 2025. Nach dessen Fertigstellung soll Brunnen 2 saniert werden. Angesichts der Entwicklung steht sogar ein vierter Brunnen zur Disposition. Der solle von einem anderen Grundwasserzufluss gespeist werden.

Grundwasserschutz: Bürger müssen künftig auf Pool-Befüllung verzichten Angesichts des alarmierenden Berichts vom Wasserwerk will die Gemeindeverwaltung, dass der Wasserverbrauch im Ort reduziert wird. Als eine der ersten Maßnahmen soll es künftig für die Bürger keine Pool-Befüllung durch die Feuerwehr mehr geben – und damit verbunden auch keinen Bauwasserzähler, durch den man sich die Abwassergebühr spart. Das hat der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss so beschlossen. Zudem soll geprüft werden, ob der Brunnen am Höhenkirchner Maibaum, der ständig frisches Grundwasser verbraucht, auf ein Wasser-Kreislaufsystem umgerüstet werden kann.

Bereits gefördert werden von der Gemeinde wichtige Maßnahmen wie die Grauwassernutzung, der Umbau von Sickergruben zu Zisternen und die Flächenentsiegelung. Gerade Letzteres hält Wassermeister Hans Neumann für einen wichtigen Hebel im Kampf gegen eine durch den Klimawandel bedingte Wasserknappheit. Auch in Gärten könnte Wasser gespart werden, meinte Juan-Manuel Ugalde, der neue Klimaschutzmanager der Gemeinde. Und zwar, in dem man auf Pflanzen setzt, die weniger Wasser benötigen. Auch eine Regentonnen-Sammelbestellung für die Bürger soll dazu beitragen.

Insgesamt sollen die Bürger für das Thema Wassersparen sensibilisiert werden – unter anderem durch eine Wanderausstellung und eine Aufbereitung in der Schule. Auch ein Mottojahr „Wasser“ ist im Gespräch.

Manfred Eberhard (UB) wolle die Maßnahmen nicht herabwürdigen, stellte aber zur Diskussion, ob angesichts der düsteren Prognosen nicht drastischeres Handeln angesagt sei – beispielsweise das Aufstellen eines Notfallplans, der den Bürgern im Ernstfall Dinge wie das Rasensprengen verbietet. „Solche Überlegungen gibt es“, entgegnete Konwitschny, warnte aber gleichzeitig vor übertriebenem Aktionismus: „Wir können den Leuten nicht schon jetzt das Duschen verbieten.“ (sw)