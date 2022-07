Erich-Kästner-Schule: Coronavirus und Krieg verzögern Fertigstellung von Erweiterungsbau

Von: Stefan Weinzierl

Teilen

Die Arbeiten am Erweiterungsbau schreiten voran – allerdings mit ordentlicher Verzögerung. Foto: Stefan Weinzierl © Stefan Weinzierl

Der Erweiterungsbau für die Erich-Kästner-Schule wird nun sogar ein ganzes Jahr später als ursprünglich geplant in Betrieb gehen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Rektor Torsten Bergmühl will den Pavillon am 23. September offiziell einweihen. Dann erhält die Schule als erste Bildungsstätte in Bayern auch eine Auszeichnung für den vorbildlichen und modellhaften Einsatz von XR-Technologie im Unterricht.

Mit XR-Brillen Grabkammern erkunden

In dem man XR-Brillen nutzt, können die Schüler zum Beispiel virtuell in 3-D eine ägyptische Grabkammer erkunden. „Wir freuen uns darauf“, sagt der Schulleiter. Er hofft, dass am Festakt nicht nur Landrat Christoph Göbel teilnimmt, sondern auch der eine oder andere Landtagsabgeordnete.

Verzögerungen bei der Planung

Eigentlich hätte das Gebäude in Modulbauweise, das Platz für mehrere Klassen bietet, bereits zu Beginn dieses Schuljahres bezogen werden sollen. Doch weil es bei der Planung Verzögerungen gab und die Gemeinde für die Baugenehmigung durchs Landratsamt erst einige Hindernisse aus dem Weg räumen musste, konnte erst im Herbst vergangenen Jahres mit den Vorarbeiten begonnen werden.

Nachdem im März die Modulteile geliefert worden waren, hatte Bergmühl noch gehofft, die Klassen könnten Ende Mai umziehen. Doch nun haben die Verantwortlichen direkt die Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine zu spüren bekommen. „Es kam zu verschiedenen Lieferengpässen“, erläutert Bergmühl. Als Beispiel nennt er die Elektronikinstallationen. So seien zwischenzeitlich keine Fehlerstrom-Schutzschalter, auch FI-Schalter genannt, lieferbar gewesen. „Wir haben auch keinen Verteilerkasten bekommen“, erzählt er.

Verzicht auf das Holz aus Russland

Für die Holzfassade des Pavillons war eigentlich sibirische Lärche vorgesehen. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und seiner Folgen musste man nun auch auf das Holz aus Russland verzichten und eine Alternative suchen. Zudem streckte laut Bergmühl das Coronavirus so viele Mitarbeiter einer Schreinerei nieder, dass diese nicht wie geplant in den Pfingstferien den Innenausbau des Pavillons bewerkstelligen konnten.

Trotz Platzmangel optimistisch

Trotz all dieser Rückschläge hat Bergmühl, der seit Jahren aufgrund des Platzmangels in der Schule beim Unterbringen der Klassen improvisieren muss, seinen Optimismus nicht verloren. „Die paar Wochen machen das Kraut auch nicht mehr fett“, sagt er. Außerdem sehe man an der Baustelle mittlerweile einen „signifikanten Fortschritt“. Bis zum Schuljahresende müssten die betroffenen Klassen nun eben weiter in den bisherigen suboptimalen Räumen unterrichtet werden. Zum Start des neuen Schuljahres Mitte September soll der Pavillon aber spätestens bezugsfertig sein.