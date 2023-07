Showtime im Hexenkessel: Burschenverein Siegertsbrunn startet ersten Boxwettkampf

Von: Volker Camehn

Letzte Instruktionen:_Dominik Glas (l), Schiedrichter Sergej Hakepjam und Benedikt Triendl. © Volker Camehn

2000 begeisterten Besucher kamen jetzt ins Zelt auf der Festwiese in Siegertsbrunn. Der Burschenverein veranstaltet das „Burschenboxen 2023“, eine Premiere.

Siegertsbrunn – Einer wie Andreas Frings kennt sich aus. „Kämpfe werden im Kopf entschieden. Wer auf seinen Trainer hört und klar fokussiert ist, gewinnt“, erklärt er. Der 58-Jährige boxt selber, in einem Club in Glonn. Ein Spätberufener, wie er selber sagt, erst mit 50 hat er damit angefangen, vorher war er Radprofi, erzählt er. Bis er keine Lust mehr auf Radrennen hatte. „Meine Tochter hat mich irgendwann zum Boxsport gebracht. Ich bin da mal zum Training mitgegangen und fand das sehr faszinierend.“ Boxen sei eben auch eine persönlichkeitsbildende Maßnahme. Es gehe neben dem abwechslungsreichen Training für Kondition und Konzentration eben auch immer um Disziplin und Respekt.

Eine Armlänge vom Ring entfernt

Jetzt sitzt Frings nur eine Armlänge vom Boxring entfernt, einer von gut 2000 begeisterten Besuchern im rappelvollen Zelt auf der Festwiese in Siegertsbrunn. Der hiesige Burschenverein veranstaltet im Rahmen der Feuerwehr-Gründungsfeier („150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Siegertsbrunn“) das „Burschenboxen 2023“, eine Premiere.

Bombenstimmung in der Boxer-Nacht

Die Idee ist naheliegend: Etwa die Hälfte der Burschen ist auch bei der hiesigen Feuerwehr aktiv. Und es herrschte dann auch Bombenstimmung in der Boxer-Nacht von Anfang an. Musik dröhnt martialisch aus den Boxen. Metallica, AC/DC, Guns ‘n Roses: Schon wenn die Kämpfer zum Ring schreiten, begleitet von ihrer Entourage, herrscht Bombenstimmung im Bierzeltrund.

„Walk on“ heißt da, und es hat was von Gladiatoreneinmarsch, ein Hexenkessel. Das Ganze wird auf einer Leinwand übertragen, Showtime, Action. Dominik Niedermeier in silberner Glitzerjacke, selber Mitglied im Burschenverein, führt als Ringsprecher souverän durch den Wettkampf, kündigt die Boxer an, verkündet Ergebnisse, sorgt selbst für Stimmung.

Zwölf Kandidaten messen sich im Sport

Zwölf Kandidaten aus zehn Burschenvereinen, unter anderem Grasbrunn, Faistenhaar, Egmating und Hohenbrunn, steigen an diesem Abend in den Ring zum Kräftemessen.

„Die haben sich seit dem 1. März auf diesen Abend penibel vorbereitet“, erzählt Valentin Werner, Chef der Siegertsbrunner Burschen. Dreimal die Woche haben die meisten unter professioneller Anleitung trainiert. Kraft, Technik, Regeln. Was es zu gewinnen gibt? „Es geht um Ruhm und Ehre“, lächelt Werner. Es soll auch Gaudi sein. Geboxt wird nach K.O.- Verfahren. Die Gewinner der Kämpfe treten gegeneinander an, bis die Champions in den Klassen „Schwergewicht“ (ab 85 Kilo) und „Leichtgewicht“ (bis 85 Kilo) ermittelt sind. Gegen Mitternacht werden dann schließlich die Sieger feststehen: Maximilian Wilhelm vom BV Eichhofen im Schwergewicht und Benedikt Triendl (BV Faistenhaar) im Leichtgewicht.

Haarklein durchkomponierte Dramaturgie

„Die Idee zum Burschenboxen hatten wir schon länger“, sagt Valentin Werner. „In Anzing hat so etwas schon mal vor ein paar Jahren stattgefunden, bei den Anzinger Burschen haben wir uns dann auch ein paar Tipps geholt.“ Werner hält mehrere DINA-4-Blätter in der Hand, quasi das Drehbuch für den Abend, der Ablauf folgt einer strengen, haarklein durchkomponierten Dramaturgie: Boxbeginn 19.30 Uhr. Ankündigung der Kämpfer, Live-Kamera ab 19:38, Einblenden der Sponsoren-Logos... Es geht Schlag auf Schlag und muss passen.

Verletzungen gilt es zu vermeiden

Wie eben auch im etwa sechs mal sechs Meter großen Ring alles passen muss, Verletzungen gilt es tunlichst zu vermeiden. Richter Sergey Hakobyan aus München sorgt dafür, dass alles fair und sicher zu geht. Vor jedem Fight kontrolliert er: Tragen die Boxer Mundschutz, sitzen die Handschuhe, Hodenschutz (Suspensorium) angelegt? Jeder Kampf geht über maximal drei Runden á zwei Minuten, vier Punktrichter zählen die Treffer, die „Ring-Mädels“ kündigen durch Hochhalten von Nummern-Schildern die jeweils kommende Runde an. „Wenn jemand zu oft auf die Birne bekommt, wird der Kampf beeendet“, sagt Andreas Frings, „damit niemand verletzt wird“.

Die Burschen gehen hier hart zur Sache

Denn trotz aller Gaudi gilt schon auch: Die Burschen gehen hier hart zur Sache. Angriffslust und Adrenalin, Schweiß und Schnelligkeit, befeuert vom johlenden Publikum. Auch wenn man hier mitunter nur bedingt gestählte Körper sieht, vollen Einsatz bringen sie alle. Die Technik macht’s. „Wer nur draufhaut, gewinnt nicht“, betont Andreas Frings. Valentin Werner ist schließlich zufrieden. „Alles hat super geklappt, es gab keine Verletzungen. So etwas sollte man wiederholen, in ein paar Jahren vielleicht. Es soll ja seinen Reiz haben und auch etwas Besonderes sein.“