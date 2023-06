Sicher durch Siegertsbrunn: Ortskern wird verkehrsberuhigt

Entscheidung

Von Stefan Weinzierl schließen

Der Bauausschuss hat jetzt sein Okay für die Verkehrsberuhigung im Ortskern von Siegertsbrunn gegeben. Damit sollen Fußgänger und Fahrradfahrer hier bald sicherer unterwegs sein.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Insgesamt eine halbe Million Euro werden vermutlich die Verkehrsberuhigung an der Bogenhauser Straße sowie weitere Straßenbaumaßnahmen im Ortskern von Siegertsbrunn kosten, die der Bau- und Liegenschaftsausschuss nun auf den Weg gebracht hat. Vorgesehen ist auch eine Verlegung des Trinkwasserbrunnens am „Alten Brunnenhäuschen“.

Wie berichtet, hat die CSU-Fraktion vor zwei Jahren vorgeschlagen, zum besseren Schutz von Fußgängern und Radfahrern das Areal vor der katholischen Pfarrkirche St. Peter an der Kreuzung Bogenhauser Straße/Ostersteigstraße zu einem verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln. Der Gemeinderat nahm damals den Antrag formell an, wollte sich aber erst mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr ein Gesamtkonzept erstellt. Dabei ist man mittlerweile einen großen Schritt weitergekommen, und die Rathausverwaltung hat nun den Gemeinderäten ein umfangreiches Maßnahmenpaket für den Siegertsbrunner Ortskern präsentiert.

Tieferlegung der Gehwege

So soll der Bereich der Bogenhauser Straße zwischen Egmatinger Straße und Hausnummer 6 sowie die Einfahrten aus der Hohenbrunner Straße in einen verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt werden. Hierzu werden die Einfahrten in die verkehrsberuhigte Zone optisch als auch haptisch mit Pflasterstreifen markiert. Zusätzlich erfolgt die Tieferlegung der Gehwege auf Fahrbahnebene. Die sechs Parkplätze werden durch Markierungen gekennzeichnet. Die Bogenhauser Straße bekommt in Teilbereichen eine neue Deckschicht.

Wie die Verwaltung im Ausschuss mitteilte, ist die Trinkwasserleitung zum bestehenden Trinkwasserbrunnen am ehemaligen Brunnenhäuschen defekt und müsste erneuert werden. Weil es unter anderem aus Gründen des Denkmalschutzes schwierig werden könnte, eine Genehmigung zu bekommen, empfiehlt die Verwaltung eine Verlegung des Standorts in den Bereich Friedhofswand/Grünanlage an der Kirche. Die Versetzung soll auch der Spender des Brunnens befürworten.

Ostersteigstraße wird ebenfalls umgeplant

Des Weiteren ist im Bereich der Ostersteigstraße ebenfalls die Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich geplant, ebenso die Fertigstellung des Straßenausbaus inklusive der Entwässerungsanlagen und der Straßenbeleuchtung. Die Zufahrt in die verkehrsberuhigte Zone von Osten wird ebenfalls deutlich hervorgehoben, auch werden die vier Parkplätze auf der Fahrbahn markiert.

Zuguterletzt soll in der Verlängerung der Ostersteigstraße Richtung Osten vor dem neuen Kinderhaus der Wendehammer ergänzt und die Parkplätze an der Schrebergartenanlage fertiggestellt werden. Laut Verwaltung entfallen im Zuge der Bauarbeiten drei Stellplätze – im Bereich des Wendehammers sind vier Stellplätze, vor den Schrebergärten 16 Stellplätze vorgesehen.