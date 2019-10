Gutscheine für geschlossenes Gasthaus verkauft - jetzt gibt es gute Nachrichten für Groupon-Kunden

Das Gasthaus Inselkammer in Siegertsbrunn ist derzeit geschlossen. Dennoch bot der Online-Anbieter Groupon weiterhin Essens-Gutscheine. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die Käufer.

Siegertsbrunn – Wie wäre es mit einem Schlemmer-Brunch mit Sekt am Wochenende für zwei Personen für 34,90 statt 60 Euro? Oder ein bayerisches 3-Gänge-Menü mit Schnitzel oder Käsespätzle für nur 29,90 Euro – ebenfalls für zwei Personen? Es klang verlockend, was da auf der Internet-Plattform „Groupon“ angeboten wurde: Gutscheine für das Gasthaus Franz Inselkammer in Siegertsbrunn. Doch das vermeintlich gute Angebot, das bis Freitagnachmittag zu haben war, hatte einen Haken: Das Gasthaus Inselkammer in Siegertsbrunn ist offiziell seit Anfang Oktober geschlossen. Mit Brunch oder Schnitzel zum Schnäppchenpreis wird es also nichts mehr.

Groupon-Gutscheine für Gasthaus Inselkammer: Auch nach Schließung weiter zunächst weiter erhältlich

Eine Merkur-Leserin hatte darauf hingewiesen, dass nach wie vor Gutscheine im Internet zu erwerben seien. „Groupon“ ist eine Online-Plattform, über welche man weltweit Gutscheine für Tickets für Veranstaltungen oder lokale Angebote zu günstigen Preisen erwerben kann. Veranstalter und Betriebe nutzen das vor allem, um Werbung für sich zu machen. Auch eine Bekannte der Merkur-Leserin hatte einen Gutschein fürs Schnitzel-Essen gekauft.

Hatte für Ende September übers Internet einen Platz im Gasthaus reserviert – und war dann leer ausgegangen, da das Gasthaus da bereits geschlossen war. Offiziell abgesagt wurde ihr der Termin vom Gasthaus nicht – und auch telefonisch ist dort niemand mehr erreichbar. Sie wandte sich an den Anbieter „Groupon“, der jedoch den Gutschein nur erstatte, wenn eine Bestätigung vom Gasthaus gebracht werde.

Gutscheine für Gasthaus Inselkammer: Groupon mit Rabattaktion für geschlossenes Restaurant

Wenig Hoffnung macht die Auskunft von der Verbraucherzentrale: Werden Rabattgutscheine im Internet verkauft, bieten zwar die Gutscheinportale Gutscheine über Leistungen, wie vorliegend einen Restaurant-Besuch, an. Herausgeber der Gutscheine und auch Schuldner, der in den Gutscheinen angegebenen Leistung ist jedoch das Unternehmen, welches die Leistung erbringt. Vertragspartner ist in diesem Fall also das Gasthaus Franz Inselkammer – das auch die im Gutschein beschriebene Leistung schuldet. „Der Betreiber des Portals selbst schuldet nicht die Erbringung der in den Gutscheinen angegebenen Leistung“, heißt es von der Verbraucherzentrale.

Gute Nachricht für Groupon-Kunden: Gutscheine für Gasthaus Inselkammer werden erstattet

Einen Anspruch gegenüber Groupon gibt es in diesem Fall auch nicht. Groupon sei auch nicht verpflichtet, zu überprüfen, ob die versprochene Leistung erbracht werden kann. Schließt ein Restaurant wie in diesem Fall, wechselt der Pächter oder muss das Geschäft Insolvenz anmelden, hat der Erwerber des Gutschein das Nachsehen: Der Gutschein wird dann in der Regel wertlos.

Bei der Brauerei Aying, die für das Gasthaus Franz Inselkammer derzeit neue Pächter sucht, weiß man nichts von Gutscheinen. Nächste Woche soll es ein Treffen mit dem alten Pächter geben, um über größere Reservierungen zu sprechen – was aber wohl Feiern und Feste betrifft.

Bei Groupon hat man nach der Anfrage des Münchner Merkur reagiert und das Angebot am Freitagnachmittag deaktiviert. Zudem lässt man Kulanz walten: Im Sinne eines bestmöglichen Kundenservices bekommen alle Kunden, die uneingelöste Gutscheine für das Gasthaus Franz Inselkammer haben, automatisch den Kaufpreis zurückerstattet – selbst wenn sie nicht aktiv danach fragen.