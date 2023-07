Kniffliger Radweg-Bau zum Feuerwehrhaus

Von: Stefan Weinzierl

Auf der Egmatinger Straße beim Feuerwehrgerätehaus (hier der Blick Richtung Siegertsbrunn) gibt es keinen Radweg – die AFW hätte gerne diese Lücke geschlossen. Noch kein Beschluss – Gerichtsverfahren wird abgewartet © . Stefan Weinzierl

Baumfällungen drohen, eine Querungshilfe wird befürwortet: In Siegertsbrunn ist es nicht so einfach, einen Radweg zum Feuerwehrgerätehaus zu bauen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Den Weg zum Siegertsbrunner Feuerwehrgerätehaus für aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die mit dem Rad kommen, sicherer zu gestalten, erweist sich als schwierig. Das ist dem Sachstandsbericht der Rathausverwaltung zu entnehmen, der jetzt dem Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss vorgestellt worden ist. So sind Fahrradschutzstreifen auf der viel befahrenen Egmatinger Straße nicht möglich. Und auch der Bau eines Radwegs ist äußerst problematisch. Denn dafür müssten reihenweise Bäume gefällt werden, wie Bauamtsmitarbeiter Andreas Siegel im Ausschuss erläuterte.

Auslöser für die Untersuchung durch ein Ingenieurbüro war ein Antrag der Allgemeinen Freien Wählergemeinschaft (AFW). Diese fordert einen Radweg von der Kreuzung Egmatinger Straße/Sigohostraße bis zum Feuerwehrgerätehaus, um die Feuerwehrkameraden, die mit dem Fahrrad oder E-Bike zum Einsatz fahren, zu schützen. Gleichzeitig, argumentiert die Wählergemeinschaft, würde dadurch auch die Lücke vom Ortsrand bis zum beginnenden Radweg nach Egmating an der Einmündung des Kirchenwegs in die Egmatinger Straße geschlossen.

Den Untersuchungen zufolge ist ein durchgehender Radweg auf der nördlichen Seite der Egmatinger Straße nicht möglich, weil es sich dort um Privatgrund handelt. Bleibt der Bau eines Radwegs auf der südlichen Straßenseite. Baut man einen gemeinsamen Geh- und Radweg reicht der Platz nicht, ohne ein Stück eines angrenzenden Grundstücks in Anspruch zu nehmen. Außerdem müssten für den Bau rund 27 Bäume gefällt werden.

Alternativ könnte man den Radweg hinter die Baumreihe verschwenken. Problematisch ist bei dieser Variante eine Engstelle auf Höhe des Tennisplatzes. Auch bei dieser Variante müssten mindestens 14 Bäume geopfert werden.

Lieber Um weg statt Baumfällungen

CSU-Fraktionschef Roland Spingler schlug aus diesem Grund vor, die nördliche Anbindung ans Feuerwehrhaus über die Pframmerner Straße sowie einen Feldweg zu ertüchtigen. So müssten die Brandhelfer zwar 150 bis 200 Meter weiter radeln, als wenn sie den direkten Weg entlang der Egmatinger Straße fahren würden, aber diese Mühe stehe in keinem Verhältnis zu dem schwerwiegenden Eingriff in die Natur, die drohenden Baumfällungen.

Manfred Eberhard (UB) meinte gar, dass sowohl die südliche Anbindung über den Kirchenweg als auch die nördliche Anbindung kaum mehr als 100 Meter Umweg bedeuteten. Für den kürzeren Weg teuer einen Radweg zu errichten und auch noch Bäume fällen zu müssen, hielt er für „kein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis“. „Es ist von den Begebenheiten fast nicht zu verantworten“, lautete auch das Fazit von Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD).

Freie Wähler wollen ihre Idee nicht aufgeben

Max Lachner wollte das von seiner Fraktion geforderte Radweg-Teilstück an der Egmatinger Straße aber nicht so schnell aufgeben. „Keiner will, das auch nur ein Baum gefällt wird“, versicherte er. Er warb für einen Radweg auf der Südseite, der sich von der Breite her am bereits bestehenden Fuß- und Radweg (nach der Kreuzung mit dem Kirchenweg) orientiert, auch wenn nicht alle aktuellen Vorgaben eingehalten werden. Natürlich sei es möglich, „etwas Selbstgebasteltes“ zu machen, erwiderte Konwitschny. Das sei dann aber kein offizieller Radweg – und es gebe dafür dann auch keine Förderung.

Allgemein befürwortet wurde die ebenfalls vom Ingenieurbüro untersuchten Querungshilfe auf Höhe des Kirchenwegs. Die Mittelinsel ist östlich der Feuerwehr möglich und soll für eine sichere Querung der Egmatinger Straße sorgen. Ein Beschluss zum Radweg wurde in der Ausschuss-Sitzung noch nicht gefasst. Auch, weil die Gemeindeverwaltung noch den Ausgang eines Gerichtsverfahrens abwarten will, das den Bau des Radwegs möglicherweise tangieren könnte.