So schaut‘s im neuen Feuerwehrhaus in Siegertsbrunn aus

Rundgang

Von Stefan Weinzierl schließen

Die Feuerwehr Siegertsbrunn hat endlich eine neue Heimat. Bei einem Rundgang erklären Kommandant Sebastian Walch und sein Stellvertreter Leonhard Hörger, was sie am neuen Feuerwehrhaus schätzen.

Siegertsbrunn - Veraltete Technik, unerträgliche Enge: Jahrelang haben die Mitglieder der Feuerwehr Siegertsbrunn unter extrem schwierigen Umständen im kleinen Gerätehaus an der Bahnhofstraße ihren ehrenamtlichen Dienst geleistet. Doch die Zeiten, in denen sie ihre Feuerwehrfahrzeuge zentimetergenau hintereinander einparken mussten, damit sie noch genug Platz hatten, um an ihre Spinde in der Fahrzeughalle zu kommen, sind vorbei.

Anfang März sind die Siegertsbrunner Brandhelfer in ihr neues Heim an der Egmatinger Straße gezogen. Bei einem Rundgang erklären Kommandant Sebastian Walch und sein Stellvertreter Leonhard Hörger, was sie am neuen Feuerwehrhaus schätzen.

Kein „Wünsch-dir-was-Bau“

„Das ist kein Wünsch-dir-was-Bau“, betont Walch gleich zu Beginn der Führung. Der Kommandant, der seit seinem Amtsantritt 2014 für ein neues Feuerwehrgerätehaus kämpft, will möglichen Kritikern des knapp 6,5 Millionen Euro teuren Baus gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Von der Größe der Räume bis zur Ausstattung haben man sich an die geltenden DIN-Vorgaben gehalten. Nur der Fitnessraum, in denen die Brandhelfer trainieren können, sei „ein Zuckerl“, wie Walch betont.

+ Zufrieden mit dem Neubau: Kommandant Sebastian Walch (r.) und sein Stellvertreter Leonhard Hörger. © Stefan Weinzierl

Einiges, was die Brandhelfer, anfangs wollten, haben sie letztlich nicht bekommen. Beispielsweise den Schlauchturm. „Das ist jetzt ein reiner Übungsturm“, erklärt Walch. Ein Schlauchturm wäre deutlich höher gewesen – und hätte damit, so argumentierten die Gegner, mit der rund 250 Meter entfernten Leonhardikirche konkurriert. Jetzt hat die Feuerwehr einen kleineren Turm und dafür eine vollautomatische kompakte Schlauchwaschanlage. Mit dieser kann ein Mensch alleine einen Schlauch pflegen und prüfen, ob er nach wie vor dem notwendigen Druck standhält. Im alten Feuerwehrhaus habe man dazu drei, vier Leute benötigt, erzählen die Kommandanten.

+ Keine Fahrzeuge mehr im Nacken: Die modernen Spinde stehen nun in einem eigenen Raum. Die Brandhelfer haben genug Platz, um sich umzuziehen. © Stefan Weinzierl

Ein Drittel vom Haus für Technik

Die Unterkellerung des Baus hat der Gemeinderat aus Kostengründen abgelehnt. So mussten die Brandhelfer Lager und Technikräume woanders im Gerätehaus unterbringen. „Ein Drittel vom Haus geht für die Technik drauf“, sagt Walch. Einen Teil der Fahrzeughalle hat man für ein Hochlager geopfert. „Dafür muss man nichts den Keller hoch- und runterschleppen“, sagt Hörger, der der Situation durchaus etwas Positives abgewinnen kann.

+ Arbeitsteilung: Die Siegertsbrunner Brandhelfer reinigen mit ihrer neuen Anlage sämtliche Schläuche, die Höhenkirchner Wehr unterhält dafür eine Atemschutzwerkstatt. © Stefan Weinzierl

Überhaupt sind die beiden Kommandanten mit dem neuen Zuhause, das nicht nur eine PV-Anlage auf dem Dach, sondern auch eine eigene Notstromversorgung hat, sehr zufrieden. So haben die Siegertsbrunner Brandhelfer endlich einen großen Schulungsraum, einen vernünftigen Parkplatz, einen Funkraum mit modernster Technik, der gleichzeitig als Büro für die Gruppenleiter dient, ein stilvolles Stüberl zum geselligen Zusammensitzen, eine Werkstatt und eine Umkleide mit zeitgemäßen Spinden, die ihren Namen auch verdient.

Ende Juli Tag der offenen Tür geplant

„Große Sprünge können wir trotzdem nicht machen“, sagt Walch. Denn das Haus ist auf den derzeitigen Bedarf für die knapp 100 aktiven Mitglieder ausgelegt. Man habe weder den Fahrzeugbestand vergrößert, noch könne man deutlich mehr Einsatzkräfte im Haus unterbringen. Als Beispiel nennt Walch die Umkleide. Dort wollte man eigentlich 120 Spinde unterbringen. Weil sich während der Planungsphase die DIN-Norm für die Spinde änderte, brachte man am Ende nur noch 102 Schränkchen unter.

+ Raum für Geselligkeit: Im Stüberl können die Einsatzkräfte nach getaner Arbeit zusammensitzen. © Stefan Weinzierl

Dennoch wollen sich die Siegertsbrunner Brandhelfer weiter um neue Mitglieder und den Nachwuchs bemühen. Das neue Gerätehaus hat bisher allerdings noch nicht dazu beigetragen, dass sich mehr Bürger bei der Feuerwehr engagieren wollen. „Kein Wunder“, sagt Walch. Schließlich habe man wegen der Pandemie den Neubau noch nicht präsentieren können. Doch ein Tag der offenen Tür ist geplant. Ende Juli. Zuvor wollen die Feuerwehrler ihr neues Haus selbst einweihen – im Rahmen eines kleinen Familientags.