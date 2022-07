Solarstrom-Offensive: Möglichst viele PV-Module auf die Dächer in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Von: Stefan Weinzierl

Die Solarmodule sind bald auch auf der Grundschule und auf vielen weiteren Gebäuden in der Gemeinde zu sehen..

Alles belegen, was geht. Damit meint Bürgermeisterin Mindy Konwitschny die Photovoltaik-Offensive für gemeindeeigene Dächer, mithilfe derer die Energiewende unter anderem gestemmt werden soll.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Feuerwehrgerätehauses in Siegertsbrunn hat gerade erst ihren Betrieb aufgenommen, da stellt der Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn schon die Weichen für den weiteren Ausbau im Ort. Denn für die Energiewende, da ist man sich im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss einig, braucht es noch deutlich mehr Energiegewinnung durch Sonnenkraft.

Auf allen kommunalen Gebäuden

Einstimmig hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, bei allen kommunalen Gebäuden, die dafür geeignet sind, PV-Anlagen zu installieren. Und zwar, soweit möglich, mit einer Vollbelegung der Dächer. Dort, wo es sinnvoll ist, soll auch Solarthermie, also die Wärmegewinnung durch Sonnenkraft, zum Einsatz kommen. „Wir finden es sinnvoll, möglichst alles zu belegen, was geht“, sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Wer die PV-Anlagen letztlich betreibt, soll von Fall zu Fall entschieden werden. Die Rathausverwaltung wird prüfen, ob bei geeigneten Gebäuden Bürgerenergiegenossenschaften miteinbezogen werden können.

Statik musste überprüft werden

Wie berichtet, hatte der Ausschuss im November vergangenen Jahres beschlossen, alle gemeindlichen Liegenschaften prüfen zu lassen, um gegebenenfalls dort PV-Anlagen errichten zu können. Dorothee Stoewahse (Grüne) wollte wissen, wie weit die Prüfung fortgeschritten ist und welche Gebäude in diesem Jahr Anlagen aufs Dach bekommen könnten. Wie die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, Constanze Neumann, ausführte, habe man mittlerweile bei sieben Gebäuden, bei denen der Energiebedarf besonders hoch ist, die Statik überprüft.

Seniorenzentrum ein heißer Kandidat

Neben der Mehrzweckhalle, deren Sanierung konkret ansteht, soll auch die benachbarte Sigoho-Marchwart-Grundschule eine PV-Anlage bekommen. Auch das Seniorenzentrum sei ein heißer Kandidat. Allerdings äußerten Neumann und Konwitschny Zweifel, dass noch heuer eine neue Anlage auf einem der Gebäude errichtet werden kann. „Die Auftragsbücher der Firmen sind voll“, sagte die Klimaschutzmanagerin. Deshalb sei es schwierig, heuer noch Handwerker zu bekommen.

Ein Fraktionssprecher drängt zur Eile

Da wird es auch wenig nützen, dass UB-Fraktionssprecher Manfred Eberhard – auch angesichts der drohenden Energie-Krise zur Eile drängte. „Ich glaube wir müssen alles machen, was geht. Und das so schnell wie möglich.“ Max Lachner (AFW) sprach sich dafür aus, nur auf PV-Anlagen zu setzen, weil Solarthermie in seinen Augen weniger effizient und störanfällig ist. Eberhard und Mathias Mooz (CSU). Konwitschny prognostizierte, dass Solarthermie sowieso nur in wenigen Fällen Sinn macht. Möglicherweise für Schulen und Turnhallen, nämlich da, „wo viel geduscht wird“.