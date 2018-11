Sonnige Aussichten für Waldkindergärten

Auf der Sonnenseite stehen die Kinder und Erzieher der beiden Waldkindergärten in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Ihre neuen Häuser werden nicht in den Schatten gebaut.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Sonne pur können künftig Erzieherinnen und Kinder der Waldkindergärten „Wichtelmäuse“ und „Wichtelrunde“ in Höhenkirchen-Siegertsbrunn genießen – wenn sie denn scheint. Die Bauwagen der Kindertagesstätte sollen am neuen Standort, einem Gemeinde-Grundstück westlich der Miesbacher Straße und südlich des Neugrundwegs, platziert werden. Und zwar so, dass die Bäume des angrenzenden Wäldchens keine Schatten auf die Unterkünfte werfen. Das hat jetzt der Bauausschuss mit großer Mehrheit entschieden.

Gegen diese Standortvariante stimmte nur Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU). Sie plädierte für den Vorschlag der Rathausverwaltung, die Kindergärten auf den südlichen Teil der Fläche, also direkt neben den Wald zu legen, und dafür Schatten in Kauf zu nehmen. Durch die Nähe zum Waldsaum seien die Anlagen besser vor Wind und Sonne geschützt. Zudem könne man die Toiletten dort gut im Gehölz verstecken, argumentierte Mayer.

Vor allem aber möchte die Verwaltung den Teil der Fläche, der nicht für die Kindergärten gebraucht wird, optimal verwerten – und zwar als Ausgleichsfläche. „Die 7000 Quadratmeter sind wie ein Sechser im Lotto“, betonte die Rathauschefin. Vorgesehen sei dort eine Streuobstwiese, die viele Punkte fürs Ökokonto bedeutet. „Je höher die ökologische Wertigkeit der Fläche, desto mehr bringt es der Gemeinde“, gab Rathaus-Geschäftsführerin Ruth Sander zu bedenken. Und ob sich die Streuobstwiese im schattigeren Teil des Grundstücks verwirklichen lässt, ist fraglich.

Trotzdem folgten alle Fraktionen dem Wunsch der Eltern und des Fachpersonals, den Kindergärten die Sonnenseite des Grundstücks zu überlassen. Im Winter sei es bei Schatten recht kalt, sagte die Leiterin der beiden AWO-Kindergärten, Gretel Heinrich. Es würde rund um die Bauwagen länger Glatteis geben und der Boden nicht so schnell auftauen. SPD-Fraktionschefin Anita Reiprich machte die direkte Nähe zum Wald wegen möglicher Sturmschäden Sorgen. Umstürzende Bäume könnten die Kinder gefährden.

Ob es denn keine Möglichkeit gäbe, die Kindergärten am bisherigen Standort im Höhenkirchner Forst, auf Hohenbrunner Flur, zu belassen, bohrte Manfred Eberhard (UB) bei der Bürgermeisterin nach. Doch Mayer sieht dafür keine Chance.

Am bisherigen Standort sei man nur geduldet. Weil man angesichts zahlreicher Anbauten an und rund um die Bauwagen – vom Vordach bis zum Hochbeet – nicht mehr von mobilen Unterkünften sprechen könne, hätten die Behörden die Reißleine gezogen und würden nun ein Exempel statuieren. „Auf gut Deutsch gesagt: Da stehen Schwarzbauten“, stellte Mayer klar. Und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wolle „keine Möblierung des Waldes“. Weil aber die Erzieher auf besagte Vordächer bestehen, bliebe nur der Umzug.

Der Alternativstandort Muna-Gelände ist ebenfalls kein Thema mehr – aufgrund der Schadstoffbelastung des Bodens und der nur unter extremen Aufwand zu klärenden Frage, ob es auf dem Gelände des einstigen Munitionsdepots noch Gefährdung durch alte Kampfmittel gibt. Mayer hegt sogar Zweifel, ob man das Muna-Gelände überhaupt für etwas nutzen kann: „Da steht ein ganz großes Fragezeichen dahinter.