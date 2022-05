Spielvereinigung Höhenkirchen soll raus aus den Containern

Von: Stefan Weinzierl

Eine Planerin hat jetzt die Umgestaltungsideen für das Sportplatzgelände in Höhenkirchen vorgestellt.

Das Sportplatzgelände in Höhenkirchen soll umgestaltet werden. © Schunk

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Gemeinde will das Sportplatzgelände in Höhenkirchen aufwerten. Landschaftsarchitektin Monika Treiber hat jetzt im Gemeinderat einen ersten Vorschlag präsentiert. Er soll als Grundlage für die weitere Diskussion dienen. Dabei hat sie auch den Wunsch des Naturbad-Vereins berücksichtigt, der ein Bad auf einer Gemeinde-Fläche hinter den Feel-Home-Häusern an der Ottobrunner Straße bauen will. Wie berichtet, hat der Gemeinderat mittlerweile beschlossen, für das Naturbad das Baurecht zu schaffen. Diskussionsbedarf gibt es unter anderem noch hinsichtlich der Erschließung des Naturbad-Geländes .

Diskussion um Bad-Anbindung Landschaftsarchitektin Monika Treiber hat sich nicht nur Gedanken über die optimale Platzierung des Naturbads auf dem Biotop-Areal der Gemeinde gemacht, sondern auch über die sinnvollste Erschließung des Geländes. Eine Zufahrt vom Bauhof oder über die Hütte des Burschenvereins hält sie für nicht ideal, weil die Zufahrt sehr eng sei und es auch keinen Platz für zusätzliche Stellplätze gebe. Sie schlug stattdessen vor, dass die Badegäste, die mit dem Auto kommen, über die Ottobrunner Straße gelotst werden sollen. Dort könnte die Gemeinde dann auch Stellplätze direkt an der Straße zum Parken ausweisen und eventuell eine Parkgebühr verlangen. Karsten Voges (Grüne) plädierte wie einige andere Räte dafür, das Naturbad – für Fußgänger und Radfahrer – auch von der Sportplatzstraße her anzubinden. Roland Spingler (CSU), der ein Naturbad an dieser Stelle grundsätzlich ablehnt, begründete dies auch mit der aus seiner Sicht problematischen Anbindung. Die Autofahrer würden, so warnte er, eher durchs Wohngebiet am Hirschwinkel in Richtung Bad fahren. Das würde zu einer unnötigen Belastung der Anwohner führen.

Das von Treiber untersuchte Areal an der Sportplatzstraße ist geprägt von den unterschiedlichsten Nutzungen. Denn dort sind nicht nur diverse Sportstätten beheimatet – vom Hockeyfeld über Tennisplätze bis zu Beachvolleyballdfeldern –, sondern auch die Jugendfreizeitstätte Blue Box und der Skatepark. Zusammen mit dem Containerbau der SpVgg Höhenkirchen, dem griechischen Restaurant und verschiedenen Parkplätzen ergibt sich so ein bunter Fleckenteppich.

Daraus ein Sport- und Freizeitgelände aus einem Guss zu gestalten, dürfte sich als schwierig erweisen. Treiber hat aber zumindest mehrere Optimierungsvorschläge für das Gelände vorgestellt. So schlägt die Landschaftsarchitektin vor, auf dem Areal einen Pavillon zu errichten, in dem man vor Wind und Wetter geschützt, Sport treiben kann. Auch die Zuschauer von Fußballspielen könnten hier im Bedarfsfall Unterschlupf finden.

Der in die Jahre gekommene Container-Bau der SpVgg Höhenkirchen soll ein zweckmäßiges Gebäude, eventuell mit Büro- und Schulungs- sowie Lagerräume bekommen. Aus Sicht Treibers ist auch eine Sanierung und Erweiterung der in die Jahre gekommenen Skatefläche sinnvoll. Sorgen bereit der Planerin das Kleinspielfeld am südlichen Ende des Areals, das auch von Freizeitkickern genutzt werden kann.

Der Bolzplatz ist zwar, nachdem er zwischenzeitlich zum Lagern von Erdmaterial benutzt wurde, mittlerweile wieder hergestellt, die angelegte Drainage zeigt aber nicht die Wirkung, die man sich versprochen hat. Auf der öffentlichen Spielfläche steht regelmäßig das Wasser. Die Entwässerung will Treiber nun verbessern und zudem Tribünenstufen südlich des Fußballfeldes errichten lassen.

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) betonte, man stehe am Anfang eines Entwicklungsprozesses. Die Ideen, die Treiber präsentiert habe, seien „der erste Aufschlag“, für das Gebiet. Otto Bußjäger (UB) griff die Metapher auf und bezeichnete die Überlegungen Treibers als „gelungenen ersten Aufschlag“ – einer Meinung, der sich viele Gemeinderäte anschlossen. Roland Spingler (CSU) mahnte allerdings an, die betroffenen Vereine, allen voran die SpVgg Höhenkirchen noch besser in die Planung einzubinden.