Studium oder Ausbildung? Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn startet Initiative

Von: Beatrix Dargel

Die Ausbildungs-Scouts, gut erkennbar mit dem Anstecker. © Beatrix Dargel

Das Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn startet eine Bildungspartnerschaft mit der IHK. Sie soll einen erfolgreichen Übergang in den Beruf ermöglichen

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Das Gymnasium in Höhenkirchen-Siegertsbrunn startet eine Bildungspartnerschaft mit der IHK. Die Handelskammer bietet Bildungspartnerschaften an, um einen erfolgreichen Übergang in den Beruf zu ermöglichen. Das Gymnasium hat die Papiere zur Bildungspartnerschaft unterschrieben, gemeinsam mit den Vertretern der BSH-Hausgeräte GmbH, der KETEK GmbH für Halbleiter- und Reinraumtechnik sowie des Chemiekonzerns United Initiators.

Für Valentin Olesch ist es ein Wiedersehen in seiner „alten Schule“. Sein Abi war 2020, jetzt ist er Ausbildungs-Scout. Er entschied sich für eine duale Ausbildung als Fachinformatiker. Die Ausbildungszeit dauert im Regelfall drei Jahre, für Abiturienten ist eine Verkürzung auf zweieinhalb Jahre möglich. Empfehlung von Olesch: „Ich würde allen mit auf den Weg geben, dass sie sich frühzeitig um eine Ausbildung kümmern, dann hat man eine relativ große Auswahl und, wenn man das Abitur hat, kann man sich die Arbeitgeber quasi aussuchen.“

Cornelia Bauer ist Azubi bei BSH-Hausgeräte und gehört zu den Ausbildungs-Scouts. „Meine Arbeit beziehungsweise meine Ausbildung macht mir sehr viel Spaß.“ Die Ausbildung dauert nur zwei Jahre. Amelie Stiglmaier hingegen hat noch ein Jahr Zeit bis zum Abitur. Sie findet es wichtig, Unternehmen kennenzulernen. „Sonst stehst du nach dem Abi da und hast keine Ahnung.“ Sie möchte nach dem Abi mit dem Wintersemester starten und studieren.

Es geht bei ihr in Richtung Wirtschaft und Medizin, auch Chemie. Die Schülerin sagt: „Jetzt hat man die Möglichkeit noch alles zu durchdenken, besser als den Druck der Eltern zu haben, ja was studierst du denn jetzt?“

Die KETEK GmbH aus München ist ein Mikroelektronikunternehmen, in dem etwa Detektoren hergestellt werden. Sie dienen der Materialanalyse. Ein Prestigeobjekt der Firma sind Detektoren auf der neuen Marssonde zur Gesteinsanalyse. Anke Heller von der KETEK GmbH sagt: „Mit der IHK Bildungspartnerschaft, das ist ein ganz neuer Versuch. Mal sehen, wie die Resonanz sein wird. Das ist das erste Gymnasium, das wir jetzt besucht haben.“

Unterschreiben den Vertrag: Schulleiterin Claudia Gantke (l.) und Alexandra Richerdt von United Initiators. © Beatrix Dargel

Wie sollten die Voraussetzungen für das duale Ausbildungssystem sein? Gute Kenntnisse in Physik, Chemie, Fremdsprachen, so die IHK. Was man in der Schule gelernt hat, braucht man, Aufstiegsmöglichkeiten sind gegeben. Die Ausbildungszeit von drei Jahren kann nicht verkürzt werden. Im Anschluss danach kann aufbauend weiter gelernt werden: Techniker, Bachelor und Master. „Ich würde mich sehr über weiblichen Zuwachs freuen; keine Angst vor der Technik. Auch, wenn 80 Prozent der Mitarbeiter Männer sind, die Firmeninhaberin ist eine Frau“, sagt Heller.

Den Beruf des Mikrotechnologen gibt es seit 1998. Die Schüler sind im dualen Ausbildungssystem drei Wochen in Itzehoe im Block an der Berufsschule und dann sechs Wochen im Betrieb. Weil die Berufsschule, nördlich von Hamburg, einfach zu weit weg ist, kommt auch selten jemand zu Besuch. Die Schüler fahren in der Zeit auch nicht nach Hause, wenig Ablenkung, keine alten Freunde, so die IHK. Sie sind in ihren Wohngemeinschaften zu zweit, zu dritt und lernen. Anke Heller: „Das ist wunderbar, es ist gut für das Sozialverhalten und es stärkt fürs Leben.“