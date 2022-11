Susanne Kirchner betreut mit Leidenschaft Deutschklasse - Kinder aller Kontinente

Von: Laura May

Individuelle Betreuung brauchen die Kinder hier. © Michalek

Die Kinder in der Deutschklasse der Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen könnten diverser kaum sein. Es ist nicht einfach, den Unterricht an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – 9.45 Uhr in der Erich-Kästner Grund- und Mittelschule. Flüstern, Kichern und Kreischen auf verschiedensten Sprachen erfüllen das helle Klassenzimmer. Aisha übersetzt für einen neuen rumänischen Mitschüler noch Anweisungen von Lehrerin Susanne Kirchner. „Wir sind wie das europäische Patentamt“, scherzt diese.

Dann kann der Unterricht beginnen. „Eins, zwei, drei...“ zählt Kirchner bestimmt und geheimnistuerisch – bis die 20 Kinder der Grundschul-Deutschklasse an ihre Schulbänke flitzen und mit funkelnden Augen Lehrerinnen und Tafel fixieren. Kirchner beginnt mit der Abfrage von bereits gelernten Wochentagen, Wetterlagen und Tierarten. Viele der Schülerinnen und Schüler hält es dabei kaum mehr auf ihren Stühlen. Sie fuchteln und schnipsen mit ihren Händen, wollen unbedingt die richtige Antwort sagen.

Alle wollen schnell Deutsch lernen

Die Kinder könnten diverser kaum sein. Sie haben unterschiedliche Migrations- und Fluchtgeschichten, Altersstufen, Bildungshintergründe und Traumata. In dieser Deutschklasse sind Brasilien, Indien, China, Afghanistan, Palästina, Algerien, Ägypten, Rumänien, Kosovo, Philippinen und Russland vertreten – auch ein Kind aus der französischen Schweiz ist dabei. Was alle gemeinsam haben? Sie wollen schnell Deutsch lernen und „normal“ zur Schule gehen.

Die Deutschklasse soll helfen, einen sanften Einstieg in das bayerische Schulsystem zu finden. Einige Kinder waren noch nie zuvor in einer Schule, andere werden unterrichtet, seit sie vier Jahre alt sind. „Es ist ein Riesenunterschied, ob Kinder aus Ingenieursfamilien an das System Schule gewöhnt sind oder irgendwo in Flüchtlingslagern oder Slums aufgewachsen sind“, sagt Kirchner.

Das Standardlehrbuch hilft hier nicht weiter

Es ist also alles andere als einfach, den Unterricht auf die verschiedenen Bedürfnisse und Geschichten der Kinder anzupassen. Was im Standardlehrbuch steht, wirkt hier oft absurd. Deshalb scheuen viele Lehrkräfte die Deutschklassen und den vorprogrammierten Kontrollverlust. „Man muss das Chaos mögen“, sagt Lehrerin Kirchner. Und sie mag es. Als ehemalige Montessori-Lehrerin kommt sie außerdem gut mit den gemischten Altersstufen klar – auch das sei für andere immer wieder eine zu große Herausforderung.

Stufenübergreifende Klasse im Ganztag

Hier in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wird die Deutschklasse als stufenübergreifende Klasse im Ganztag angeboten. Mit einer Kollegin und einer Sozialpädagogin, die durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird, organisiert Kirchner die Stunden. Immer wieder trennen sie die Klasse auf und arbeiten in nach Lernstand sortierten Kleingruppen, in denen gezielt geübt wird, was in Mathe oder Deutsch gerade ansteht.

Die Kinder haben hier Zeit, sich auf ihre Laufbahn im straffen bayerischen Schulsystem vorzubereiten. Hier bekommen sie Raum zum Lernen, Spielen und Ankommen in Deutschland – in einem Leben, dass für alle von ihnen ganz eigene Herausforderungen birgt.

Angebot ist freiwillig

Doch lange nicht alle Kinder, die es bräuchten, landen in einer entsprechenden Klasse sagt Susanne Kirchner. Das Angebot ist freiwillig, und auch wenn die Eltern es wollen, gibt es oft keinen Platz oder keine Schule in der Nähe. Im nördlichen Landkreis gibt es etwa gar kein Angebot für Grundschüler. Wenn keine gute Anbindung ans öffentliche Netz besteht, scheitere der Klassenbesuch für die Kleinen auch oft schlicht am Schulweg, erklärt Kirchner.

Die Kinder, die hier einen Platz bekommen haben, sind jedenfalls in guten Händen. Susanne Kirchner unterrichtet die diverse Truppe mit großer Leidenschaft – und wird ihrerseits mit einer steilen Lernkurve der Kinder belohnt. Nur ein Aspekt an ihrer Arbeit lässt sie etwas traurig werden. „Wenn alle Deutsch können, muss ich sie wieder gehen lassen.“

Alle lernen hier gemeinsam Deutsch. © Michalek