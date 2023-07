Höhenkirchen will über Tempo 30 selbst bestimmen

Von: Stefan Weinzierl

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn will selbst entscheiden, wo Tempo 30 im Ort Sinn macht und tritt deshalb der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ bei.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Für den Beitritt haben sich jetzt sämtliche Mitglieder des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses ausgesprochen. Die vor zwei Jahren von den Städten Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm gegründete Initiative setzt sich für verträgliche Geschwindigkeiten im innerörtlichen Straßenverkehr ein und hat mittlerweile 776 Kommunen als Mitglieder.

Immer wieder Konflikte mit Behörden

Konkret geht es darum, gegenüber dem Bund durchzusetzen, dass die Kommunen selbst darüber entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeiten in ihren Städten und Gemeinden angeordnet werden. Bisher sind den Kommunen bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten Grenzen gesetzt. Konflikte mit übergeordneten Behörden gibt es vor allem dann, wenn Kommunen flächendeckend oder auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 einführen wollen. Auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gibt es Bestrebungen, an weiteren Stellen im Ort Tempo 30 einzuführen.

Skepsis, ob Vorstoß der Kommunen gegenüber dem Bund erfolgreich sein wird

UB-Fraktionssprecher Manfred Eberhard sprach sich für die Mitgliedschaft in der Initiative aus. Schließlich sei es zu begrüßen, wenn die Kommunen „das in der eigenen Hand hätten“. Denn möglicherweise könnten die Verantwortlichen vor Ort besser beurteilen, an welchen Stellen welche Tempolimits sinnvoll sind. Allerdings äußerte Eberhard Skepsis, ob der Vorstoß der Kommunen gegenüber dem Bund letztlich erfolgreich sein wird. Sein Fazit zum Beitritt: „Es kostet ja nichts.“ Ähnlich äußerte sich der CSU-Fraktionsvorsitzende Roland Spingler. „Man sollte den Kommunen die Handhabe geben“, sagte er.