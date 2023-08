Gefährliche Spende an Flüchtlinge: Rasierklinge in Mütze versteckt - Ukrainerin schneidet sich daran

Von: Stefan Weinzierl

Die Polizei hat wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. (Symbolbild) © Friso Gentsch

Wer tut sowas? Ein Unbekannter hat Rasierklingen in eine Mütze eingenäht und dann gespendet. Eine Ukrainerin verletzte sich daran - doch die Polizei verschwieg den Vorfall zunächst.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Sie wollte anderen beistehen – und wurde dabei das Opfer einer perfiden Tat: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich eine ehrenamtliche Helferin beim Sortieren von Kleiderspenden an einer Rasierklinge verletzt, die ein Unbekannter in eine gespendete Wollmütze eingenäht hat. Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. September vergangenen Jahres im „Laden mit Herz“ im alten Siegertsbrunner Feuerwehrhaus, in dem bis heuer im Mai Sachspenden für die Ukraine-Flüchtlinge gesammelt und ausgegeben wurden. Bei der Geschädigten handelt es sich nach Polizeiangaben selbst um eine ukrainische Staatsangehörige, die sich bei dem Hilfsprojekt engagiert hatte.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München auf Merkur-Nachfrage mitteilt, schnitt sich die Frau leicht an einem Finger, als sie in die gespendete Mütze griff und dabei die Rasierklinge berührte: „In der Mütze waren durch einen bislang unbekannten Täter noch zwei weitere Klingen von außen nicht sichtbar auf der Innenseite der Mütze eingenäht worden, sodass diese potenziell geeignet waren, der Person, die die Mütze unbedacht aufsetzen würde, Schnittverletzungen am Kopf beizubringen.“

Polizei findet keine Spuren

Nach dem Vorfall untersuchen die schockierten Ehrenamtlichen die Kleiderspenden nach weiteren gefährlichen Gegenständen. Gefunden wird zum Glück nichts mehr. Trotzdem verständigen die Helfer die Polizei. Die ermittelt daraufhin wegen gefährlicher Körperverletzung, kann aber bis heute keinen Tatverdächtigen ausmachen. Laut dem Präsidiumssprecher ist weder bekannt, wann der unbekannte Täter die Rasierklingen eingenäht hat, noch wie und wann die Mütze genau im „Laden mit Herz“ gelandet ist. „Es wurden DNA-Abriebe genommen und analysiert. Die hierbei erhaltenen Ergebnisse konnten bislang aber keiner Person zugeordnet werden“, sagt er. Daktyloskopische Spuren wie Fingerabdrücke habe man nicht sichern können.

Somit ist auch das Motiv des Täters völlig unklar, kann nur darüber spekuliert werden, ob er Flüchtlinge oder jemandem aus dem Helfer-Team verletzen wollte. Die Polizei geht jedenfalls von einer politisch motivierten Straftat aus, weshalb der Fall im Staatsschutzdezernat der Münchner Polizei ermittelt wird. Umso unverständlicher ist, dass das Polizeipräsidium die Öffentlichkeit nicht über den Vorfall informiert. Das gibt auch der Präsidiumssprecher zu: „Nach aktueller Bewertung sind im vorliegenden Fall die Kriterien für eine Veröffentlichung erfüllt gewesen. Leider können wir gegenwärtig nicht mehr nachvollziehen, warum der Fall damals nicht berichtet wurde.“

Dass die Tat überhaupt bekannt wird, ist letztlich einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag zum Thema „Politisch motivierte Kriminalität“ zu verdanken sowie der Hartnäckigkeit des freien Journalisten Sebastian Lipp aus Kempten. Bei der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage wird auch der Vorfall in Siegertsbrunn aufgeführt – unter der Kategorie „Nicht zuzuordnen“. Lipp, der sich vor allem mit den Umtrieben von Rechtsradikalen in Bayern auseinandersetzt, recherchiert daraufhin und veröffentlicht im Juli die Ergebnisse auf seinem Twitter-Account. Er bewertet die Tat als rechtes Gewaltdelikt, kritisiert die Behörden für ihr Schweigen und wirft zum Schluss seines Beitrags die Frage auf: „Welcher Teil der tatsächlichen Dimension rechter, rassistischer Gewalt geht eigentlich an uns vorbei?“

