Umstrittene Schwellen werden am Bahnhof installiert

Von: Stefan Weinzierl

Die umstrittenen Bodenschwellen am Kirchenweg in Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden nach der zweiwöchigen Testphase nun abgebaut. © Forster

Die umstrittenen Bodenschwellen am Kirchenweg werden abgebaut. Wie die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn mitteilt, wird die zweiwöchige Testphase mit den Fahrbahnschwellen am Freitag, 1. September, beendet.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn - Über die Bodenschwellen, die laut Rathausverwaltung dafür sorgen sollen, dass sowohl Radfahrer als auch der auf dem Kirchenweg zulässige motorisierte Verkehr nicht zu schnell fährt, und die erst mittig an vier Stellen am Kirchenweg angebracht worden waren, hatten sich schnell einige Bürger beschwert. Allen voran CSU-Fraktionschef Roland Spingler, der von unnötigen Hindernissen unter anderem für Rollstuhlfahrer und Radfahrer mit Kinderanhänger sprach und die Aktion als „Schildbürgerstreich“ bezeichnete. Daraufhin wurden die Schwellen von Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofs etwas versetzt.

Große Mehrheit bei Online-Abstimmung gegen Schwellen

Auch auf der democy-App, bei der Bürger per Online-Abstimmung ihre Meinung über lokale Themen äußern können, sind die Bodenschwellen durchgefallen. Bis gestern Mittag hatten 27 Bürger ihre Stimme abgegeben. Davon sprachen sich 88,9 Prozent dagegen aus, die Fahrbahnschellen am Kirchenweg dauerhaft zu installieren.

Erst kürzlich war die UB-Fraktion mit dem Antrag im Gemeinderat gescheitert, Schranken am Anfang und Ende des Kirchenwegs zu installieren, um motorisierten Verkehr, der unerlaubterweise auf dem Weg unterwegs ist, auszubremsen.

Neue Testphase an Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof

Die Gemeinde will die Schwellen nun in einer weiteren Testphase an der westlichen Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof anbringen. Denn laut Verwaltung gibt es zahlreiche Hinweise, dass dort immer wieder motorisierte Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.

