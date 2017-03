Verhaftet: 27-Jähriger onaniert in S-Bahn

Den Ekel der Fahrgäste hat ein 27-Jähriger am Sonntag um 6.55 Uhr auf sich gezogen, als er in der S7 bei der Haltestelle in Höhenkirchen unter seiner Jogging-Hose onaniert hat.

Der Mann stieg an der Haltestelle Neuperlach Süd zu und nahm in einem Sitzabteil gegenüber einer 24-jährigen Höhenkirchnerin Platz. Die war mit ihrer Freundin auf dem Heimweg vom Ostbahnhof und war zunächst so in ihr Handy vertieft, dass sie den mastubierenden Fremden nicht beachtete. Erst als dieser laut zu stöhnen begann und dabei den Augenkontakt mit der Frau suchte, bemerkte die 24-Jährige den Mann.

Die Freundinnen gingen umgehend in den hinteren Teil des Zuges. Ein mitfahrender Polizeibeamter, der den Vorfall bemerkte, nahm den 27-Jährigen noch in der S-Bahn fest. Der Mann sitzt nun vorläufig im Gefängnis. Er muss sich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten.

