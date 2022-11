Volkshochschule: Breites Bündnis für Bildung

Das Angebot der VHS Erding ist reichhaltig, bald soll es für die Bildungshungrigen kürzere Wege geben. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Auch Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat sich jetzt neben vier weiteren Gemeinden bereit erklärt, die Volkshochschule Südost finanziell zu unterstützen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Volkshochschule (VHS) Südost hat zwar nach Worten von Geschäftsführer Christof Schulz auch das zweite Pandemie-Jahr „sehr gut überstanden“, trotzdem sieht die Erwachsenbildungseinrichtung für die Zukunft einen erhöhten Finanzbedarf. Decken sollen den die fünf Mitgliedsgemeinden. Nach Putzbrunn, Hohenbrunn, Neubiberg und Ottobrunn hat nun auch die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn beschlossen, sich finanziell stärker einzubringen. Der Gemeinderat segnete einmütig die entsprechende Vertragsveränderung zur kommunalen Mitfinanzierung ab.

9000 Euro mehr

Demnach erhöht sich zum neuen Jahr sowie sowohl der Sockelbetrag, den die Gemeinden pro Einwohner zu zahlen haben, als auch die sogenannten Leistungszuwendungen. Eine weitere Aufstockung der Mittel wird es 2024 geben. 2023 muss die Gemeinde somit 71 000 Euro an die VHS überweisen, das sind 9000 Euro mehr als dieses Jahr. 2024 steigt der Anteil auf 78 000 Euro.

Auch wenn das Betriebsergebnis 2021 laut Schulz im vergangenen Jahr 42 000 Euro über dem Plan gelegen hat: Die Corona-Zeit hat der VHS doch einiges abverlangt – vor allem Flexibilität. Die erforderlichen und sich ständig ändernden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen haben die finanzielle Leistungsfähigkeit beeinträchtigt – und tun das zum Teil noch heute. Insbesondere die geringeren Raumkapazitäten senken die Produktivität und können nicht über Preisanpassungen aufgefangen werden.

Hoher Bedarf an Online-Angeboten

Zudem zeigten sich bereits heute nachhaltige Änderungen im Nutzungsverhalten und dem Bildungsbedarf der Teilnehmer, zum Beispiel der gestiegene Bedarf an Online-Angeboten. Dieser Entwicklung muss die VHS Rechnung tragen, etwa durch Investitionen in technische Ausstattung und Räumlichkeiten. Es gehe darum, die Struktur zukunftsfähig zu machen, so Schulz.

Auch die Personalkosten werden laut dem VHS-Geschäftsführer steigen. Sie fressen bereits jetzt drei Viertel des Umsatzes auf. Schulz hat nicht nur die Tariferhöhungen und die Anpassungen der Honorare für freiberufliche Kursleiter einkalkuliert. 2023 will die VHS Südost auch endlich die München-Zulage für alle Mitarbeiter einführen. Die Ausführungen Schulz waren für die Gemeinderatsmitglieder schlüssig. Ohne Diskussion stimmte das Gremium dafür, die VHS stärker finanziell zu unterstützen.