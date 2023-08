Wärmenetzausbau nach Plan: Höhenkirchen setzt auch auf private Projekte

Von Stefan Weinzierl schließen

Nicht nur in Sachen Windkraft macht die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn Tempo. Auch für den geplanten Aufbau eines Wärmenetzes werden alle Hebel in Bewegung gesetzt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) auf Nachfrage mitteilt, hat die Gemeinde mittlerweile den Antrag auf Förderung eines Wärmeplans gestellt. Genauso wie die anderen Landkreis-Kommunen, die Mitglied in der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft (Arge) Wärmewende sind. Konwitschny hofft, dass der Wärmeplan, ein Planungsinstrument zur langfristigen Gestaltung der Wärmeversorgung, im kommenden Jahr zur Verfügung steht. Denn er bildet auch die Grundlage dafür, dass man die bestehenden Wärmenetze von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare Energien umstellen kann. Sobald bei allen Mitgliedskommunen der Arge die Wärmepläne vorliegen, soll laut Konwitschny eine Wärmestrategie erarbeitet werden.

Für optimales Wärmenetz braucht es auch andere Systeme als nur Geothermie

Dabei geht es konkret um die Frage, wo eine interkommunale Zusammenarbeit für den Aufbau eines Wärmenetzes Sinn macht. „Welche Gebiete von Gemeinden können zum Beispiel gemeinsam angeschlossen werden“, erläutert die Bürgermeisterin. Auch wenn man in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in erster Linie auf die Geothermie setzen möchte, sind nach Ansicht Konwitschnys für den optimalen Aufbau eines Wärmenetzes in Höhenkirchen-Siegertsbrunn auch andere Systeme notwendig. Als Beispiel nennt sie kleine Blockkraftheizwerke, die mit Biomasse betrieben werden. Denn die mit Erdwärme betriebenen Anlagen seien zwar grundlastfähig, um auch Spitzen beim Energieverbrauch abfangen zu können, müsste das geplante Fernwärmenetz aber vermutlich durch weitere Anlagen unterstützt werden. Deshalb soll gleichzeitig an den bereits bestehenden Fernwärmenetzen weitergearbeitet und der Bau kleinerer Nahwärmenetze in privater Hand unterstützt werden.

Nicht auf Aufbau eines Fernwärmenetztes warten

Wer jetzt für ein Quartier eine Heizlösung braucht oder ein Nahwärmenetz errichten will, sollte die Planung nicht stoppen und auf den Aufbau des Fernwärmenetzes warten, betont Konwitschny. „Alle diese kleinen Wärmenetze kann man später in die große Lösung einbringen“, sagt sie. Innerorts seien im Durchschnitt drei Kilometer Netzausbau im Jahr möglich.