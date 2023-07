Leitungsnetz wird erneuert: Höhenkirchen erhöht Wassergebühren

Von: Stefan Weinzierl

Für die Wasserversorgung müssen die Höhenkirchner und Siegertsbrunner künftig tiefer in die Tasche greifen. © Karl-Josef Hildenbrand

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Gemeinderat hat jetzt die Erhöhung sowohl des Herstellungsbeitragssatzes als auch der Verbrauchsgebühr zum 1. Oktober dieses Jahres beschlossen. So steigen die Herstellungsbeiträge, also die Kosten dafür, dass ein Grundstück an das öffentliche Wasserversorgungssystem angeschlossen wird, für den Quadratmeter Grundstücksfläche von 1,46 Euro auf 2,31 Euro. Pro Quadratmeter Geschossfläche muss man künftig 5,77 Euro statt wie bisher 3,78 Euro zahlen. Die Wassergebühr wird auf 1,74 Euro pro Kubikmeter festgesetzt. Zuletzt mussten die Bürger 1,36 Euro zahlen.

Investitionen in die Wasserversorgung in Höhe von knapp elf Millionen Euro

Reinhard Brilmayer kalkuliert seit weit über 20 Jahren in regelmäßigen Abständen die Beitrags- und Gebührensatzung für die Gemeinde neu. Er nannte als Hauptursache für die deutliche Kostenanhebung die bis einschließlich 2025 geplanten Investitionen in die Wasserversorgung in Höhe von knapp elf Millionen Euro. Geld in die Hand nehmen muss die Gemeinde vor allem für die Versorgungsleitungen. „Die Leitungsnetze kommen jetzt allgemein in das Alter, in denen sie erneuert werden müssen. Und das haut dann voll rein“, betonte Brilmayer.

Im Vergleich mit anderen Kommunen noch im Rahmen

Vergleicht man umliegende Kommunen, halte sich der Anstieg aber im Rahmen, meinte der Experte. Wobei man, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) darauf hinwies, beim Vergleich der Vergleichsgebühr im Hinterkopf behalten müsse, dass Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Gegensatz zu anderen Orten keine Grundgebühr verlange. „Das könne man aber für die Zukunft diskutieren“, meinte die Rathauschefin.

Erhöhung erst im Herbst 2024 spürbar

Dass die Bürger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mehr für die Wasserversorgung zahlen müssen, werden sie übrigens erst im Herbst kommenden Jahres zu spüren bekommen. Denn die erste Abrechnung mit den neuen Beiträgen und Gebühren erfolgt zum 30. September 2024.