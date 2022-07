Weg frei für Familienzentrum - Konzept für Alte Apotheke zugestimmt

Von: Stefan Weinzierl

Mit dieser Wendung ist der Gemeinde etwas Feines gelungen. Die Alte Apotheke wird nach ihrer Sanierung zum Familienzentrum.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Der Haupt-, Sozial-, Werk- und Finanzausschuss hat dem von der Rathausverwaltung ausgearbeiteten Konzept zugestimmt. Die Leitung des Familienzentrums wird an die Elterninitiative Zwergerlstube übertragen – unter der Maßgabe, dass diese alle Voraussetzungen erfüllt, um auch eine entsprechende Förderung vom Freistaat zu erhalten.

Alles rund ums Thema Kinder und Familie

In dem Familienzentrum soll es neben Spiel- und Betreuungsangeboten für Kleinst- und Vorschulkinder der Zwergerlstube auch Kurse, Vorträge und Beratungsmöglichkeiten rund ums Thema Kinder und Familie geben. Im Erdgeschoss ist ein Inklusionscafé geplant. Der Verein „Zukunft trotz Handicap“, der in Höhenkirchen auch ein Wohnhaus für junge Menschen mit einer Behinderung gebaut hat, hat bei der Gemeinde bereits sein Interesse bekundet, das Café zu betreiben. Wie Rathausmitarbeiterin Patricia Lang-Kniesner, die das Konzept entwickelt hat, ausführte, möchte sich auch die Volkshochschule SüdOst in das Programm des Familienzentrums mit ergänzenden Angeboten einbringen.

Verschiedene Alternativen durchgespielt

Weil es nach der ersten Vorstellung des Konzepts im Ausschuss Ende Januar aus den Reihen der CSU und der Grünen – unter anderem wegen der Finanzierung – Vorbehalte gegeben hatte, stellte Lang-Kniesner vor der Abstimmung den Ausschussmitgliedern alternative Modelle sowie die neuen Förderrichtlinien vor. Bei einem Säulenmodell hätte die Zwergerlstube, wie es das ursprüngliche Nutzungskonzept vorgesehen hatte, den ersten Stock des denkmalgeschützten Gebäudes bezogen und dort seine Eltern-Kind-Gruppen und den Spielkreis angeboten. Mehr nicht. Im Erdgeschoss wäre ein unabhängiger Cafébetrieb vorgesehen gewesen. Umfangreiche Kurs- oder Beratungsangebote für Familien sind bei diesem Konzept nicht vorgesehen. Die Raumvermittlung an Externe hätte von der Gemeinde oder einen externen Träger koordiniert werden müssen. Bei einem erweiterten Säulenmodell wäre auch noch die Beratung und Koordinierung diverser Angebote für Familien durch einen externen Träger denkbar gewesen.

Alle Aufgaben in einer Hand

Beim Familienzentrum unter der Leitung der Zwergerlstube sind alle Aufgaben in einer Hand. Und die Kosten nur geringfügig höher als beim einfachen Säulenmodell. „Der Mehrwert ist dafür gewaltig“, sagt Lang-Kniesner.

Zwergerlstube der passende Träger

Auch die CSU war letztlich vom Familienzentrum-Konzept unter der Trägerschaft der Zwergerlstube überzeugt. Unter anderem, weil die Zwergerlstube als bereits bestehende Einrichtung schneller in den Genuss von Fördermitteln kommt als alternative Träger. „Hinzu kommt, dass nicht nur Personalkosten zu 50 Prozent, sondern auch Sachkosten zu einem Drittel gefördert werden. Für die Gemeinde führt dies zu erheblichen Einsparungen“, betont der CSU-Fraktionsvorsitzende Roland Spingler.

Finanzen bitte offenlegen

Drei Bedingungen hat die CSU allerdings an ihre Zustimmung geknüpft: dass kein Verstoß gegen Ausschreibungsvorschriften vorliegt, Räume im Familienzentrum von allen örtlichen Vereinen und Institutionen mitgenutzt werden können und die Finanzen transparent offen gelegt werden.

Im Rathaus geht man nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Zwergerlstube ihre Räume in der Alten Apotheke im Herbst beziehen kann. Die Eröffnung der anderen Bereich ist ab Januar kommenden Jahres angedacht.