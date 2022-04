Windkraft-Werbung ohne Widerstand: Bis 2024 könnten Anlagen im Höhenkirchner Forst stehen

Konzentriert: Rund 100 Bürger nahmen am Windkraft-Bürgerdialog teil. © Robert Brouczek

Alle Zeichen stehen auf Windkraft im Höhenkirchner Forst. Das ist beim Bürgerdialog in Höhenkirchen-Siegertsbrunn deutlich geworden.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Dort informierten Politiker und Experten über den aktuellen Stand und versuchten, die Bürger vom Bau dreier Windräder zu überzeugen. Die könnten bis 2024 realisiert werden. Rund 100 Bürger waren der Einladung der Energieagentur Ebersberg-München, die das Windkraft-Vorhaben fachlich begleitet, in die Mehrzweckhalle gefolgt. Anmelden können hätten sich laut Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) sogar rund 200 Personen. Dass doch zahlreiche Plätze leer blieben, ist möglicherweise ein Zeichen dafür, dass sich viele – vielleicht auch wegen der aktuellen energiepolitischen Diskussion – mittlerweile mit dem geplanten Bau der Windräder im Forst abgefunden haben. Einen Aufmarsch von Windkraft-Gegnern gab es jedenfalls nicht, auch wenn es durchaus auch kritische Fragen aus dem Publikum gab.

Das Publikum durfte seine Fragen auf Karteikärtchen schreiben. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny schaute, was die Bürger alles wissen möchten. © Robert Brouczek

Revierförster schildert drastische Auswirkungen des Klimawandels

Die wurden von Fachleuten beantwortet. Dazu zählten neben den Rathauschefs der beteiligten Gemeinden Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Egmating und Oberpframmern auch Ingenieur Robert Sing, der die Machbarkeitsstudie erstellt hat, sowie der zuständige Revierförster Karl Einwanger. Letzterer schilderte drastisch, wie gefährdet der Wald aufgrund des Klimawandels ist – trotz der Gegenmaßnahmen durch die Fachleute. Einwangers Fazit: „Wir laufen der Entwicklung hinterher.“

Bürgermeister aus Fuchstal wirbt für Windräder

Eingeladen war auch Erwin Karg, der Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal – ein cleverer Schachzug der Veranstalter. Denn in Fuchstal wurden – bei nahezu gleichen Windverhältsnissen, wie sie im Höhenkirchner Forst gemessen worden sind – bereits vier Windkraftanlagen mit Bürgerbeteiligung errichtet. Karg plant derzeit den Bau der nächsten drei – und berichtete voller Leidenschaft und mit viel Witz über die bisherigen Erfolge. „Das Geld bleibt im Dorf“, sagte er immer wieder. Denn der Bau der Windräder sei eine gute Kapitalanlage – sowohl für die beteiligten Bürger als auch für seine Gemeinde, die 49 Prozent der Anlage hält. Deshalb prophezeit er Höhenkirchen einen Ansturm auf die Anteile der Windkraftgesellschaft.

Hat mit den Fuchstaler Windrädern viele gute Erfahrungen gemacht: Erwin Karg. © Robert Brouczek

Beliebtes Ausflugsziel

Einziges Problem der Windräder, so Karg: „Man sieht sie.“ Dass die Anlagen den Waldboden austrockneten würden, sei ein Stammtisch-Gerücht. Auch die Attraktivität des Waldes als Naherholungsgebiet gehe seinen Erfahrung zufolge durch die Windräder nicht verloren. Im Gegenteil: Die Anlagen seien ein beliebtes Ausflugsziel.

Dem einen oder anderen war es dann doch wohl zu viel Windkraft-Werbung. Warum es keinen Vortrag eines Winkraft-Gegners gibt, wollte jemand wissen. Weil bisher keiner unter den Vorgaben der Veranstalter wollte, erläuterte Konwitschny. Sollte eine Pro-und-Contra-Veranstaltung gewünscht werden, „dann haben wir nichts dagegen“, betonte sie. Genauso wenig hätte man es verschwiegen, wenn die Machbarkeitsstudie ein negatives Ergebnis erbracht hätte. Ein Bürgerentscheid sei nicht vorgesehen, so Konwitschnys Antwort auf eine weitere Frage. Jedem Bürger bleibe es aber unbenommen, ein Bürgerbegehren zu initiieren.

Erläuterte den Zeitplan bis zum Bau der Windräder: Ingenieur Robert Sing. © Robert Brouczek

Große Anlage, mehr Strom

Sing erklärte auf Nachfrage, warum man mit Anlagen mit einer Nabenhöhe von 160 bis 170 Metern und einem Rotordurchmesser von 160 Metern plane: Weil sie in Schwachwindgebieten wirtschaftlicher seien und doppelt so viel Strom erzeugten wie kleinere Windräder. Angesprochen auf die Speichermöglichkeiten der Energie sprach er sich für Wärmespeicher aus. Die seien günstiger und effizienter.

5000 Quadratmeter Wald roden

Etwa 5000 Quadratmeter Wald müssen laut Sing pro Anlage gerodet werden, die Hälfte davon bleibt verloren, so lange die Anlage steht. Doch dafür gebe es Ausgleichsflächen – weil es sich beim Höhenkirchner Forst um einen Bannwald handelt, müsste direkt vor Ort aufgeforstet werden. Die Lärmbelastung bezeichnete er selbst in einer Entfernung von rund 900 Metern als nicht störend. „Ich will nichts sagen, dass man nichts hört“, sagte er. Dies sei aber nur bei besonderer Wetterlage und absoluter Stille der Fall.

Wie man den Bau der Windräder beschleunigen könne – das sei schwierig, meinte Sing und nahm das Landratsamt in die Pflicht. Denn allein bei der behördlichen Genehmigung könne man beschleunigen.