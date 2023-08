Windräder im Forst: Höhenkirchen macht Tempo

Von: Stefan Weinzierl

Die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn hofft, dass die Arbeitsgemeinschaft Windenergie im Höhenkirchner Forst noch im September vom Landratsamt die Genehmigung für den Bau der drei geplanten Windkraftanlagen bekommt.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Dann könnte, die Zustimmung durch den Gemeinderat vorausgesetzt, die Gemeinde noch an der diesjährigen Ausschreibung der Bundesnetzagentur für die EEG-Vergütung teilnehmen. Damit man auch zügig mit dem Bau der Anlagen beginnen kann, drückt die Gemeinde bei den Vorbereitungen aufs Gas. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen die „Zulassung des vorzeitigen Beginns“ gemäß Paragraf 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes beim Landratsamt zu beantragen. Nur so kann die Kommune möglichst schnell mit den Vorarbeiten beginnen.

Bäume noch vor Ende September fällen

So sollen frühzeitig die für den Windrad-Bau nötigen Baumfällungen erfolgen. Weil es das Bundesnaturschutzgesetz zum Schutz der Vögel und ihrer Brut verbietet, vom 1. März bis 30. September Bäume, Büsche und Hecken zu fällen, abzuschneiden oder zu zerstören, ist eine Ausnahmegenehmigung nötig. Hinzu kommt, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat erläuterte, dass man auf die im Forst beheimatete Haselmaus Rücksicht nehmen muss. Das nachtaktive Nagetier ist im Bestand gefährdet und steht auf der Roten Liste. Man müsse, wie es die Rathauschefin ausdrückte, dem Tier rechtzeitig „den Weg zum Umzug vorbereiten“.

Bau der Windräder soll nächstes Jahr starten

All dies setzt die Gemeinde unter Zeitdruck, da man bereits im kommenden Jahr mit dem Bau der Windräder beginnen will. Denn eines ist den Verantwortlichen klar: Sollten die notwendigen Baumfällungen nicht bis Februar 2024 abgeschlossen sein, muss der Baubeginn wohl auf 2025 verschoben werden. Doch in zwei Jahren, so hofft nicht nur Konwitschny, sollen die drei Windräder im Höhenkirchner Forst bereits Strom ins Netz einspeisen und Einkünfte erzielen.