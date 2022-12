Höhenkirchen-Siegertsbrunn: Zank um Zuschuss für Elterninitiative Zwergerlstube

Von: Stefan Weinzierl

Die Sanierungsarbeiten an der Alten Apotheke dauern deutlich länger als geplant. Die Elterninitiative Zwergerlstube kann deshalb noch nicht umziehen. (Symbolbild) © epd

Die Grünen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hinterfragen die finanzielle Unterstützung für die Elterninitiative.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die Sanierungsarbeiten an der Alten Apotheke dauern deutlich länger als geplant. Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) hofft auf eine Fertigstellung des denkmalgeschützten Gebäudes spätestens im April. Die Verzögerung hat nun für die Gemeinde finanzielle Folgen, wie im Hauptausschuss bekannt wurde.

Denn die Elterninitiative Zwergerlstube kann deshalb noch nicht in die Alte Apotheke umziehen, dort das geplante Familienzentrum leiten und eine Betriebserlaubnis sowie entsprechende Fördermittel vom Freistaat beantragen. Deshalb ist sie weiterhin auf finanzielle Unterstützung von der Gemeinde angewiesen.

Für ihren Spielkreis, bei dem Kinder im Alter zwischen zwölf und 36 Monaten an maximal drei Tagen in der Woche insgesamt bis zu neun Stunden betreut werden, hat die Elterninitiative unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt wie in den vergangenen Jahren einen Personalkostenzuschuss beantragt. Denn die Personalkosten sind deutlich höher als die Einnahmen. Um das Angebot niedrigschwellig zu halten, lehnt die Elterninitiative aber eine Erhöhung des Elternbeitrags ab.

Grüne: Formulierung im Antrag stört

Ein Umstand, der bei den Grünen nicht unbedingt gut ankam. So störte sich Gudrun Hackl-Stoll, an einer Formulierung im Antrag, die nahe legt, dass sich die Elterninitiative in Konkurrenz zu anderen Betreuungseinrichtungen im Ort sieht. Ihrer Fraktionskollegin Dorothee Stoewahse missfiel, dass die Zwergerlstube eine Beitragserhöhung als „indiskutabel“ ansieht.

Die Gemeinde zeige seit Jahren guten Willen gegenüber den Zuschussforderungen der Elterninitiative, betonte Stoewahse. Die Zwergerlstube hätte dadurch gegenüber anderen Betreuungseinrichtungen eine „privilegierte Stellung“.

Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) widersprach. Die „Zwergerl“ seien wesentlich im Nachteil gegenüber allen anderen Trägern, weil sie weder vom Freistaat noch von der Gemeinde die sogenannten Pflichtzuschüsse erhielten. Auf Nachfrage von Gudrun Hackl-Stoll zeigte Konwitschny auch auf, dass der Beitragssatz pro Stunde, den die Elterninitiative für die Betreuung im Spielkreis verlangt, höher ist als für Krippen- und Kindergartenkinder.

Nicht an Unterstützung rütteln

Mit ihrem Angebot fülle die Zwergerlstube eine Nische für Eltern, die für ihre kleinen Kinder keine Vollbetreuung wollen wie in der Großtagespflege oder in der Krippe, erinnerte Konwitschny. Und betreibe sie erst einmal das Familienzentrum in der Alten Apotheke, winke auch eine Förderung durch den Freistaat. Das sahen auch die anderen Fraktionen so. Norbert Mayer (UB) kritisierte, dass überhaupt eine Diskussion über die Elternbeiträge aufgekommen sei.

Der Gemeinderat habe vor Zeiten grundsätzlich darüber entschieden, die Zwergerlstube zu unterstützen, daran solle man jetzt nicht rütteln, nur weil der Zuschuss noch ein Jahr länger gebraucht wird. Letztlich stimmten alle Fraktionen – auch die Grünen – für die Übernahme eines 60-prozentigen Personalkostenzuschusses. Er darf fürs Jahr 2023 höchstens 30 000 Euro betragen und soll längstens bis zu dem Zeitpunkt ausgezahlt werden, in dem das Familienzentrum in Betrieb gehen kann und entsprechend gefördert wird.