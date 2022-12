Zukunftsmusik für Höhenkirchen-Siegertsbrunn: 20 Prozent weniger Autos bei Umgehung

Von: Stefan Weinzierl

Hier kracht es immer wieder: Ein Planungsbüro hat geprüft, wie die Einmündung der Münchner Straße in die St 2078 optimiert werden kann und gleichzeitig die Auswirkungen beim Bau einer Südostumgehung untersucht. © sw

Eine Entschleunigung innerorts in Höhenkirchen-Siegertsbrunn wäre wünschenswert. Aber wie das gehen soll, da ist noch keine Patentlösung zur Hand.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Wie bekommt man einen Teil des motorisierten Verkehrs aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn – zum Beispiel um die stark frequentierte Bahnhofstraße zu entlasten? Diese Frage stellt sich der Gemeinderat seit Jahren. Eine Lösung gibt es noch nicht, dafür ab sofort Daten und Fakten, die bei der Entscheidungsfindung helfen könnten.

Verkehrserhebung und Prognose

Das Planungsunternehmen Obermeyer Gruppe hat im Auftrag der Gemeinde nicht nur eine aktuelle Verkehrserhebung durchgeführt, sondern auch eine Prognose fürs Jahr 2035 erstellt. Und nebenbei untersucht, wie sich eine weitere Umgehungsstraße im Südosten der Gemeinde auf den Verkehr auswirken würde. „Ein Minus von 20 Prozent des innerstädtischen Verkehrs wäre dadurch möglich“, teilte Ingenieur Helmuth Ammerl den Ortspolitikern bei seiner Präsentation im Gemeinderat mit.

Immer noch zu viele Pkw und Lkw in den Durchgangsstraßen

Die 2009 eröffnete Westumgehung hat gerade dem Ortsteil Höhenkirchen eine Verkehrsentlastung gebracht. Trotzdem rollen nach Ansicht aller Fraktionen weiterhin zu viele Pkw und Lkw durch die Durchgangsstraßen. Gerade das Nadelöhr Bahnhofstraße mit seinem beschrankten Bahnübergang ist regelmäßig überlastet. Könnte da eine Umgehung, die die Staatsstraße 2078 und die Egmatinger Straße verbindet, für weitere Erleichterung sorgen? Als die Gemeinde Brunnthal den Ausbau der Kreuzung St 2078/Münchner Straße hinsichtlich einer möglichen Anbindung des Ganserer-Geländes prüfen ließ (siehe Kasten), packte Höhenkirchen-Siegertsbrunn die Gelegenheit beim Schopfe und erteile den Verkehrsplanern zusätzliche Aufträge. So hat das Unternehmen auf Grundlage eigener Verkehrszählungen an mehreren Knotenpunkten sowie des Landesverkehrsmodells des Freistaates Bayern die aktuelle Verkehrsbelastung im Ort analysiert. So fahren in einem Bereich der Bahnhofstraße und der Münchner Straße in 24 Stunden rund 11 000 Kfz, auch die Hohenbrunner Straße (ca. 8000 Kfz), die Rosenheimer Straße (rund 8500 Kfz), die Egmatinger Straße (6700 Kfz) und die Luitpoldstraße (knapp 6000 Kfz) haben viel Verkehr zu tragen. Unter der Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung prognostiziert Ammerl für 2035 eine Zunahme des Verkehrsaufkommens von zehn oder elf Prozent. Für die Bahnhofstraße bedeutet das einen Anstieg auf über 12 000 Kfz pro Tag.

Neue Trasse zieht Verkehr an

Eine Südostumgehung könnte hier die Belastung abfedern. So prognostiziert Ammerl mit neuer Umgehung für 2035 nur mehr rund 10 000 Kfz in der Bahnhofstraße. Doch die neue Trasse zieht auch Verkehr an. Auf der Südostumgehung würden, so die Prognose, 4500 Fahrzeuge täglich unterwegs sein, allein aus Egmating würden 700 Kfz mehr in Richtung Siegertsbrunn fahren, als wenn keine Umgehung gebaut wird.

Mögliche Folgen der Verkehrswende unberücksichtigt

Die Grünen hätten sich gewünscht, dass bei der Berechnung der Prognose auch die möglichen Folgen der Verkehrswende berücksichtigt werden. Manfred Eberhard (UB) zeigte sich von den Entlastungen, die eine Südostumgehung bringen würde, enttäuscht. „Vielleicht ist es da sinnvoll, nach einer anderen Lösung zu suchen.“ Ähnlich sieht es Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Sie bat die Fraktionen, sich nun mit den präsentierten Zahlen auseinanderzusetzen. Sie könnten hilfreich sein, wenn man die Verkehrsplanung in absehbarer Zeit konkret angeht.