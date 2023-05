Landkreis München: Hoffnung auf EU-Fördermittel

Von: Charlotte Borst

Eine Europaflagge weht an einem Mast. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Landkreis München hofft auf millionenschwere Entlastung bei der Flüchtlingsberatung. EU-Gelder könnten helfen.

Landkreis – Der Landkreis rechnet mit weiterem Zuzug. Er plant bis zum Jahresende, rund 7400 Plätze in Asylunterkünften einzurichten. Bisher sind 4448 Plätze belegt. Angesichts dieser Herausforderungen, will der Landkreis bei der Flüchtlings- und Integrationsberatung alle bereitstehenden Fördermittel abrufen und erstmals auch Zuschüsse über die Europäische Union beantragen.

Die Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB) wird seit 2018 alle drei Jahre durch den Freistaat Bayern gefördert. Aktuell ergänzt der Landkreis diese Fördermittel zusätzlich, damit die vier Träger AWO, Caritas, Diakonie und „Hilfe von Mensch zu Mensch“ insgesamt 29 Beratungskräfte in den Unterkünften im Landkreis anstellen können. 16,5 weitere Stellen können die Träger abrufen, sobald die Zahl der Flüchtlinge weiter steigt.

EU-Hilfe für Flüchtlingsunterbringung: Landkreis könnte 9,7 Millionen sparen

Der Landkreis zahlt mit, weil die Förderung über den Freistaat nicht alle Personalausgaben und nur einen kleinen Teil der anfallenden Sachausgaben abdeckt. Mit den 29 Mitarbeitern erreichen die Träger in den Unterkünften bisher ein Beratungsverhältnis von mindestens einem Berater für 150 Flüchtlinge. Nun hat SPD-Kreisrätin Annette Ganssmüller-Maluche einen Weg aufgezeigt, wie die Beratung in den Unterkünften zusätzlich aus dem Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds (AMIF) der EU finanziert werden könnte. Diese Mittel werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verwaltet (BAMF). Falls es gelingt, neben den Fördertöpfen aus Bayern auch die aus Brüssel anzuzapfen, würde der Landkreis bis zu 9,7 Millionen Euro für drei Jahre (2024 bis 2026) sparen.

Die Verwaltung will diesen Wege wagen, Landrat Christoph Göbel (CSU) sicherte für den Notfall zu: Sollten die EU-Mittel nicht bewilligt werden, springe der Landkreis in die Bresche, so hätten die Träger Planungssicherheit. Eine Mehrheit aus CSU, SPD, FW und FDP unterstützte im Sozialausschuss diesen Weg.

EU-Hilfe für Flüchtlingsunterbringung: Zuschüsse beantragen ist kompliziert

Für die Bewohner der Unterkünfte wird sich nicht viel ändern. Aber auf die freien Träger kommt viel Arbeit zu. Sie müssen sich eventuell zu einem neuen Verein zusammenschließen und sollen noch vor der Sommerpause die EU-Mittel beantragen. „Da bringen wir die Träger zeitlich in die Bredouille“, warnte Ingrid Lindbüchl (Grüne). Gudrun Hackl-Stoll (Grüne) nannte den Plan „eine sportliche Nummer“. Aus Rücksicht auf die Träger stimmten Grüne und ÖDP nicht mit.

Dagegen warb Ganssmüller-Maluche (SPD): „Wir können als Behörde nicht auf die EU-Mittel verzichten. Es geht nicht um ein paar Groschen, wir müssen die Chance ergreifen.“ Es sei dramatisch in Deutschland, „ich möchte nicht wissen, wie viele Fördermöglichkeiten in Kommunen versäumt werden, weil sie so kompliziert zu beantragen sind, oder weil man von Zuschüssen nicht weiß.“

EU-Hilfe für Flüchtlingsunterbringung: Bisher deutlich zu wenig Beratungen

Neben der Beratung in den Unterkünften gibt es die Integrationsberatung, die der Landkreis aus eigenen Mitteln zahlt und in einer Außenstelle des Landratsamt an der Ludmillastraße anbietet.

Neu ist, dass die Beratung auch als Außensprechstunden in Gemeinderäumen stattfindet: Zunächst monatlich im Würmtal, in Ismaning und voraussichtlich in Unterföhring. Diese Neuerung hatte der Ausschuss im März gefordert. Mit Blick auf die im März geleisteten Beratungen sieht CSU-Kreisrätin Nicola Gerhardt „noch viel Luft nach oben“: „Das sind 1,5 Beratungen pro Tag. Das ist deutlich zu wenig, so werden wir den Herausforderungen der Integration nicht gerecht.“

