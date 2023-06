Erster Windpark im Landkreis vor dem Durchbruch: Ab 2025 sollen sich die Rotoren drehen

Von: Charlotte Borst

Im Hofoldinger Forst entstehen drei Windräder. (Symbolbild) © Armin Weigel

Noch wartet man auf die Genehmigung für den Windpark im Hofoldinger Forst. Liegt die vor, kann es schnell gehen. Bestenfalls drehen sich die Rotoren ab 2025.

Landkreis – Das „Abenteuer Windenergie“ könnte im Herbst noch einmal richtig spannend werden. Geschäftsführer Martin Sterflinger hat bei der Klimakonferenz des Landkreises in Taufkirchen einen Zwischenbericht zum Projekt „Windenergie Hofoldinger Forst“ gegeben.

Derzeit warten die drei Gesellschafter-Kommunen Aying, Otterfing und Sauerlach auf die Genehmigung. Im April reichten sie den BImSchG-Antrag im Landratsamt ein. Wenn alles nach Plan läuft, kann der Windpark 2024 aufgebaut und 2025 in Betrieb genommen werden.

„Wenn das Projekt bis Anfang Oktober genehmigt ist...“

„Wir hoffen, dass das Landratsamt München im September grünes Licht gibt“, sagt Martin Sterflinger, der seit einem Jahr – mit vier Wochenstunden – Geschäftsführer der Windenergie Hofoldinger Forst GmbH ist und hauptberuflich das Umweltamt der Gemeinde Sauerlach leitet. Er hofft, dass er noch im Herbst die Einspeisevergütung nach dem aktuellen EEG-Gesetz beantragen kann – das wäre finanziell von Vorteil, weil sie im kommenden Jahr vielleicht reduziert wird. Auch die nötigen Fällarbeiten im Forst könnten noch in diesem Jahr in Auftrag geben und die Windräder bestellt werden. „Wenn das Projekt bis Ende September oder Anfang Oktober genehmigt ist“, sagte Sterflinger, andernfalls würde sich der Bau der drei Windräder wahrscheinlich um ein Jahr verzögern. Doch der Umstand, dass momentan in der Immissionsschutzbehörde im Landratsamt Personal fehle, könnte den Projektstart verzögern, „das ist ein großes Problem“, sagte Sterflinger.

Links und rechts vom Markweg werden die drei Windräder errichtet. © Grafik: MM

Bei der Wahl des Anlagemodells hat die Firma Enercon den Zuschlag für das wirtschaftlichste Angebot bekommen. Die geplanten Windräder haben eine Nabenhöhe von 167 Meter und einen Rotordurchmesser 160 Metern. Die Leistung wird im Jahresdurchschnitt bei 5,56 Gigawatt liegen. Damit wird der Windpark 10 000 Haushalte mit Strom versorgen.

Der besondere Charme des Projekts liegt in der Bürgerbeteiligung: Die drei Anlagen werden insgesamt 21 Millionen Euro kosten. 6,5 Millionen Euro – also 31 Prozent – sollen über Eigenkapital finanziert werden, „davon ein großer Teil im Zuge der Bürgerbeteiligung“, sagte Sterflinger. 15 Prozent sollen über Kredite abgedeckt werden. „Die Banken sind sehr interessiert an Beteiligung“, sagte der Geschäftsführer. Der Windpark werde im ersten Betriebsjahr einen Gewinn von 2,4 Millionen erlösen. „Die Renditeerwartungen für die Einlagen der Bürger liegen – konservativ gerechnet – im mittleren einstelligen Prozentbereich“, sagt Sterflinger.

Ursprünglich waren es vier Windräder

Der Hofoldinger Forst ist groß, da wäre auch ein zweiter oder dritter Windpark denkbar, bemerkte Sterflinger vor den rund 250 Besuchern der Klimakonferenz. Die drei Anlagen liegen links und rechts vom Markweg, der von Hofolding nach Otterfing führt. Ursprünglich waren es vier Windräder, bis die Gemeinde Brunnthal ausstieg. Das war nur einer von mehreren Rückschlägen auf dem Weg zur Windkraft, zu dem die Arbeitsgemeinschaft 2013 aufbrach.

„Der Wald war Landschaftsschutzgebiet, wo keine Windkraft erlaubt war“, berichtete Sterflinger, „dann wurden vorzeitliche Gräber ausgehoben, und wo Gräber sind, da sind Behausungen und Siedlungen nicht weit.“ Im Bannwald spielte zudem der Naturschutz eine große Rolle. Die 10H-Regel war eine weitere Hürde. Ab 2019 sammelten die Gemeinden dann endlich die notwendigen Unterlagen, die teilweise erst erstellt werden mussten, und gaben Gutachten in Auftrag. „2021 hätte der Bauantrag eingereicht werden sollen, tatsächlich hat es bis April 2023 gedauert.“

Rückblickend sind die Kommunalpolitiker stolz: Vor zehn Jahren klopften bei Sauerlachs Bürgermeisterin Barbara Bogner (FW) und ihren Amtskollegen die Investoren an, mit Plänen, wo sie in Sauerlach die Windräder errichten wollten. „Sieben in Sauerlach, und 20 im gesamten Hofoldinger Forst. Wir wollten nicht, dass Fremde auf unserem Gebiet Windkraft vorantreiben, wo wir das nicht wünschen“, sagte Bogner rückblickend. Das war die Motivation, selbst eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen, damit die Windräder in konzentrierten Zonen entstehen. „Nun wird es ein Windpark der Bürger vor Ort.“

