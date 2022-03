Anna Lippert, die Mutter der Kompanie, gestorben

Von: Wolfgang Rotzsche

Anna Lippert hat im Sozialverband viel bewirkt. © Landratsamt

Anna Lipperts Leben mag sich vielleicht nur auf den südlichen Landkreis München beschränkt haben. Trotzdem hatte sich die 99-Jährige einen Namen gemacht. Und der wird auch weiterwirken, über ihren Tod hinaus.

Höhenkirchen – Unweigerlich kommt beim Nennen ihres Namens der VdK ins Spiel. Dem Sozialverband trat Anna Lippert nach einem Unfall bei. Damals wurde ihr nahegelegt, Mitglied des VdK zu werden. Das tat sie auch. Doch sie war weitaus mehr. Noch bis über ihren 95. Geburtstag hinaus war sie hier ehrenamtlich tätig. Rund ein Vierteljahrhundert hat die Höhenkirchnerin in der Vorstandschaft des Ortsverbandes Höhenkirchen und Umgebung mitgewirkt, darunter auch mehrere Jahre als stellvertretende Vorsitzende. Sie wurde von einem ihrer Ortsvorsitzenden schon mal liebevoll als „Mutter der Kompanie“ bezeichnet. Und das im besten Sinne des Wortes.

Für alle Geburtstagskarten

Anna Lippert verkörperte den VdK im Verbandsgebiet, das sich auf die Gemeinden Aying, Brunnthal und Höhenkirchen-Siegertsbrunn sowie auf den südlichen Teil Hohenbrunns erstreckt. In der örtlichen Vorstandschaft wurde sehr früh erkannt, dass sich Anna Lippert gerne für andere Menschen einsetzt. Lippert sagte im Gespräch mit dem Münchner Merkur vor fünf Jahren: „Bis ich mich versehen war, war ich schon dabei.“ Mal war sie als Beisitzerin aktiv, mal als Vizevorsitzende. Eine sehr wertgeschätzte Aufgabe, die sie über viele, viele Jahre erledigt hatte, waren die Geburtstagsglückwünsche. 2018 erzählte sie: „Wir haben mittlerweile 630 Mitglieder. Und bis zuletzt habe ich jedem einzelnen Mitglied noch eine Geburtstagskarte zukommen lassen.“ Und auf diese Grüße, meist mit der Post verschickt, haben sich die Mitglieder ehrlich gefreut.

Über den Besuch immer gefreut

Da auch im Sozialverband aufs Geld geschaut werden muss, versuchte Lippert stets günstig Glückwunschkarten im hiesigen Schreibwarengeschäft zu erwerben. Manchmal gab es sie auch in der Drogerie. Akribisch kümmerte sich die jüngst Verstorbene darum, dass jedes Mitglied pünktlich Post vom VdK bekommen hat. Persönliche Zeilen durften da nicht fehlen. Und wenn ein runder Geburtstag zu feiern war, besorgte sie auch ein kleines Präsent und kam dann selbst zum Gratulieren. Dabei war sie oft auf die Unterstützung anderer Mitmenschen, meist aus dem VdK, angewiesen, denn Autofahren kann sie nicht. „Die Leute haben sich immer über meinen Besuch gefreut. Unter einer Stunde bin ich da selten wieder weggekommen.“

VdK-Busfahrten sind unvergessen

Unvergessen sind auch die VdK-Busfahrten, die Lippert als Reiseleiterin begleitet. Und so lange es ihr möglich war, war sie unermüdlich bei der Haussammlung „Helft Wunden heilen“ unterwegs. Telefonisch hielt sie oft Kontakt zu den Mitgliedern. Und wenn ein Todesfall zu bedauern war, durfte Anna Lippert am Grab und darüber hinaus oft nicht fehlen. „Da habe ich dann auch geschaut, dass die Angehörigen noch eine Gutschrift vom VdK oder ähnliches bekommen habe.“ So gut es ging, fuhr Anna Lippert mit der S-Bahn in die Kreisgeschäftsstelle nach München. Da besorgte sie sich auch Jahreskalender und Informationsmaterial, die dann bei ihr zu Hause abgeholt werden konnten. Da wie dort war sie bekannt: „Manchmal kennen mich andere besser wie ich.“

In den vergangenen Monaten ist es sehr still um die sonst umtriebige Dame geworden. Ihren Lebensabend verbrachte Anna Lippert (eine in Aying geborene Neff) im Neubiberger Wilhelm-Hoegner-Haus. Dort ist sie nunmehr im 100. Lebensjahr entschlafen.