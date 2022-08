Betrunkener Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Von: Martin Becker

Zu einem Motorradunfall eilte die Polizei nach Hohenbrunn.. © Carsten Rehder

Ein Motorradfahrer musste nach einem Unfall an der B471 in Hohenbrunn ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war er betrunken.

Hohenbrunn – Die genauen Umstände eines Motorradunfalls in Hohenbrunn sind noch nicht endgültig geklärt. Es passierte am Freitagabend um 21 Uhr: Mit seinem Triumph-Motorrad befuhr ein 49-Jähriger aus Feldkirchen die B471 (Taufkirchner Straße) in Richtung Osten. Kurz hinter der Kreuzung mit der Rosenheimer Landstraße befindet sich ein kleiner Parkplatz – den verließ in diesem Moment eine 53-Jährige aus Nördlingen mit ihrem Audi möglicherweise etwas forsch, heißt es bei der Polizei.

Jedenfalls musste der Motorradfahrer abbremsen und leitete ein Ausweichmanöver ein, bei dem er stürzte, ohne das Auto zu berühren. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der 49-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus – im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann deutlich mit über einem Promille alkoholisiert war. .