Für barrierefreien Umbau: Altes Bahnhofshaus wird abgerissen

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Das alte Bahnhofsgebäude mit seiner Holzfassade muss dem Umbau weichen. Stattdessen entsteht hier, ebenso wie auf der anderen Seite, eine Rampe für einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig. © Wolfgang Rotzsche

Stück für Stück kommt Hohenbrunn näher an einen barrierefreien Ausbau des S-Bahnhofs. 2027 sollen nach aktuellem Stand die notwendigen Arbeiten stattfinden.

Hohenbrunn – Die Gemeinde Hohenbrunn greift hierfür tief in die Tasche: 4,7 Millionen Euro stehen dafür im Raum. Im Gemeinderat wurden jetzt die nächsten Beschlüsse gefasst. „Die Umbaumaßnahmen kommen unseren Bürgern zu Gute. Aber ich weiß noch nicht, wie wir die Kosten finanzieren sollen“, sagte Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU).

Gesamtkosten liegen bei 11,5 Millionen Euro

Rede und Antwort standen dem Gemeinderat nunmehr je ein Vertreter der Deutschen Bahn (DB) und des Bayerischen Verkehrsministeriums (StMB). Die DB ließ wissen, dass die Bauarbeiten nicht 2026, sondern erst 2027 realisiert werden können. Begründet wurde es damit, dass noch kein Baurecht vorhanden sei und das Streckennetz nicht mehr Möglichkeit hergebe. Das Verkehrsministerium verwies darauf, dass bayernweit noch 500 Bahnhöfe nicht barrierefrei ausgebaut worden seien, darunter seien auch größere Städte. Hohenbrunn wäre von der Priorität her noch gar nicht dran. DB und Freistaat tragen einen nicht unerheblichen Teil an den Kosten am Hohenbrunner Umbauprojekt: die Gesamtkosten belaufen sich auf 11,5 Millionen Euro.

Die heutige Bahnunterführung wird auf fünf Meter verbreitert. © Wolfgang Rotzsche

Unterführung wird auf fünf Meter verbreitert

4,7 Millionen Euro an Kosten könnten auf Hohenbrunn zukommen. Ein hoher Betrag für die Gemeinde. Darin ist zwar noch kein möglicher Zuschuss eingerechnet, bereits berücksichtigt ist jedoch eine breitere Unterführung. Geplant wurde sie mit 2,5 Metern, gebaut werden soll sie mit einer Breite von fünf Metern, um den Schülerzahlen (Realschule) und dem neuen Wohngebiet (Hohenbrunn West) gerecht zu werden. Die Einmalkosten betragen hierfür für die Gemeinde 500 000 Euro. Für Karlheinz Vogelsang (ÜWG-FW) ein notwendiges Übel: „Wenn, dann machen wir das schon gescheit.“

Rampen auf beiden Seiten

Auf beiden Seiten wird es auch Rampen geben. Das war ein Wunsch des Gemeinderats, damit sowohl von Osten (Bahnhofsplatzseite) als auch von Westen (über den heutigen Geh- und Radweg) die Bahnunterführung problemlos erreichbar ist. Im Osten des Bahnhofs wird dieser Rampe das bestehende Bahnhofsgebäude zum Opfer fallen. Dieses sei doch ortsprägend, merkte Mechthild Heinmüller (SPD) an. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit für den Erhalt, war ihre Frage. Die gibt es, war von Ministeriums-Seite zu erfahren: Anstatt einer Rampe wäre ein Aufzug möglich. Doch dann gäbe es zwei Aufzüge, den in der Mitte, um barrierefrei zum oberirdischen Mittelbahnsteig zu kommen. Und dann diesen neuen. Und wer weiß schon, wie anfällig die Technik ist.

Zeit bis zur Eröffnung der Realschule drängt

Straßmair zeigte Verständnis, dass beim Holzhaus, dem alten Teil des Bahnhofsbaues, Emotionen da seien, aber die Gemeinde müsse auch in die Zukunft blicken. Seit über zwei Jahrzehnten wird nunmehr für den barrierefreien Bahnhof in Hohenbrunn gekämpft. Nie war die Gemeinde diesem Ziel näher. So sah es auch das Gremium und bewilligte die Kostenerhöhungen.

Laut DB wird es vermutlich ein Planfeststellungsverfahren geben, das sich bis zu 15 Monate hinzögern kann. Es wird sportlich: im September 2027 soll die staatliche Realschule Hohenbrunn eröffnet werden. Und eigentlich war der Wunsch, dass bis dahin die Barrierefreiheit des Bahnhofs abgeschlossen sein sollte.