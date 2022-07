Behindertenbeirat schlägt Alarm: Aufzug am Bahnhof Hohenbrunn kann keine Lösung sein

Von: Patricia Kania

Der Mittelbahnsteig soll weg und durch zwei Außenbahnsteige mit Rampen ersetzt werden, so der Wunsch der Gemeinde. © vogelsang/Archiv

Seit Jahren kämpft die Gemeinde Hohenbrunn für einen barrierefreien Ausbau des S-Bahnhofs. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Allerdings nicht so, wie Gemeinde und Betroffene es sich vorgestellt haben.

Hohenbrunn – Die Deutsche Bahn (DB) favorisiert laut Behindertenbeirat des Landkreises und Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) eine Variante, die offenbar erst einmal am einfachsten für das Unternehmen ist. Sie will lediglich einen Aufzug installieren. Der Mittelbahnsteig soll bleiben.

Ist Aufzug defekt, war’s das mit Barrierefreiheit

Der Behindertenbeirat des Landkreises (BBLKM) schlägt Alarm. In einer Pressemitteilung empfiehlt er „dringend, diese Lösung nicht weiterzuverfolgen, weil sie keine zuverlässige barrierefreie Erschließung des Bahnsteigs darstellt.“ Die Begründung leuchtet ein: Ist der Aufzug mal defekt oder beschädigt, was durchaus keine Seltenheit ist, war’s das mit der Barrierefreiheit. Hinzu kommen Wartungsarbeiten. Darüber hinaus ist der Hohenbrunner Bahnhof häufig von Vandalismus betroffen (wir berichteten mehrfach).

Gleichberechtigte Mobilität ermöglichen

All diese Unwägbarkeiten könnten einen Aufzug tage- und wochenlang unbenutzbar machen und würden eine gleichberechtigte Mobilität für Menschen mit Beeinträchtigungen verhindern, warnt der Behindertenbeirat. „Auf Barrierefreiheit angewiesene Reisende wären nach Ankunft mit der Bahn am Bahnsteig gefangen. Das betrifft Personen im Rollstuhl, Gehbehinderte und Reisende mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck.“, heißt es in der Pressemitteilung.

Gemeinde will Außenbahnsteige

Der Vorstoß des Behindertenbeirats kommt für Bürgermeister Stefan Straßmair genau zum richtigen Zeitpunkt. Seit Jahren bemühen sich Verwaltung und Gemeinderat, bei der Deutschen Bahn Gehör zu finden. Sie plädieren für einen vollständigen Umbau: Der Mittelbahnsteig soll weg und durch zwei Außenbahnsteige ersetzt werden mit Rampen für einen barrierefreien Zugang.

Sorge um Sicherheit der Schüler

Außerdem soll eine Unterführung die östliche mit der westlichen Seite des Ortes verbinden. Das ist besonders wichtig in Hinblick auf den geplanten Realschulneubau westlich der Bahnlinie. Stefan Straßmair sieht hier vor allem einen bedeutenden Sicherheitsaspekt: „Ich möchte nicht, dass Schüler sich in Gefahr bringen, indem sie über die Gleise zum Zug laufen.“ Die momentane Situation lade dazu allerdings ein. „Ich habe da große Sorge, wenn sich hier künftig bis zu 1000 Schüler bewegen“, sagt der Rathaus-Chef im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Dass die Bahn nur einen Aufzug installieren möchte, ist für Straßmair nicht hinnehmbar. „Es ist wahrscheinlich einfach die günstigste und einfachste Variante, man muss nichts groß umbauen“, vermutet der Bürgermeister.

Morgen Gespräch mit der Bahn

Er bemühe sich seit langem, mit der Deutschen Bahn ins Gespräch zu kommen. Mehrmals habe er die Verantwortlichen um persönliche Termine gebeten und in den Gemeinderat eingeladen, um die Planungen vorzustellen. Vergeblich. „Immerhin kommt jetzt mal ein Gespräch per Videokonferenz zustande“, sagt Straßmair. „Besser als nichts.“ Das soll am morgigen Donnerstag stattfinden. Ob er die Bahn noch umstimmen kann, bleibt fraglich. Straßmair bleibt kämpferisch: „Ich gebe nicht auf, es muss hier dringend was passieren.“