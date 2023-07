Bescheiden und gesellig: Hohenbrunn trauert um Sebastian Wirth

Von: Wolfgang Rotzsche

Mit einem Lachen bleibt Sebastian Wirt in Erinnerung. © wolfgang rotzsche

Verlust für Hohenbrunn: Sebastian Wirth stirbt mit 94 Jahren und hinterlässt nicht nur im Familienkreis eine Lücke.

Hohenbrunn – Sebastian Wirth war ein Mensch, der auf leisen Sohlen unterwegs war. Trotzdem gibt es Fußabdrücke, auch nach seinem Tod. Es sind die Erinnerungen an einen bescheidenen, feinen und liebenswürdigen Menschen, die Wegbegleitern in den Sinn kommen.

Knapp 95 Lebensjahre waren dem Hohenbrunner vergönnt. Seine Wiege stand im oberfränkischen Wunsiedel, wo er am 4. Oktober 1928 das Licht der Welt erblickte. Gestorben ist er nun in Hohenbrunn. Beim Namen Wirth fallen zwei Kinder des Toten ein. Tochter Ursula, die in Hohenbrunn als praktische Ärztin tätig ist und der jüngere Sohn Christoph, der als Pater Lukas Mönch der Benediktinerabtei Scheyern und 2002 zum Priester geweiht worden ist. Komplett ist das Trio mit Sohn Sebastian, ergänzt um drei Enkelkinder. Im Freundeskreis war der Verstorbene nur „der Waste“.

„Machen Sie die Rechnung nicht ohne den Wirth.“

Für Wirth war es ein Selbstverständnis, auch Verantwortung zu übernehmen. So kandidierte er auch für den Gemeinderat. Dabei war er sich nicht zu schade, auf dem letzten Listenplatz (Nummer 20) zu anzutreten. An seinen Slogan kann sich Ex-Kollege Benno Maier sen. immer noch gut erinnern: „Machen Sie die Rechnung nicht ohne den Wirth.“ Maier: „Damit hatte er auch Erfolg.“ 1972 wurde Wirth ins Gremium gewählt und gehörte ihm drei Perioden an. Gerne erinnert sich Maier an die gemeinsame Gemeinderatszeit: „Er war ein sehr sachlicher und kompetenter Kollege.“

Heuer im Januar durfte die hiesige Ortsverbandsvorsitzende Silke Trauner Sebastian Wirth für 50 Jahre Zugehörigkeit zur CSU auszeichnen. Sie kann sich noch sehr gut an diesen Abend erinnern: „Sebastian Wirth hat alles durchgerockt.“ Der 94-Jährige habe sich riesig über die Auszeichnung gefreut. Trotz seines Alters genoss er den Festabend. Interesse zeigte Wirth stets für das örtliche Geschehen. „Er nahm sich gerne Zeit für unsere CSU-Termine und verfolgte alles, was sich in Hohenbrunn tat, mit großem Interesse.“

Während der Busfahrten zückte er mitgebrachte Schokolade

Mitglied beim Pfeifenclub war Wirth erst seit 2011, doch auch hier war er schnell ins Vereinsgeschehen integriert. Vereinsvorsitzender Jürgen Holthaus kann sich gut an eine Situation vor zehn Jahren erinnern. Als Holthaus mit seiner Gattin einen Informationsabend besuchte, kam es zu einer Begegnung mit Wirth: „Als wir noch unschlüssig im Eingangsbereich standen kam Sebastian, wie immer korrekt mit Anzug und Krawatte gekleidet, auf uns zu und bat uns an seinen Tisch. Er half meiner Frau aus dem Mantel und schob ihr den Stuhl sitzgerecht hin. Eben ein Kavalier alter Schule.“

Auch bei Tagesausflügen sei Sebastian Wirth gerne dabei gewesen. Während der Busfahrten zückte er mitgebrachte Schokolade oder andere Leckereien und verteilte sie an Mitreisende. Holthaus fasst zusammen: „Einfach nur liebenswürdig.“ 2015 musste Sebastian Wirth Abschied von seiner geliebten Ehefrau Elisabeth nehmen, mit der er seit 1956 verheiratet war. Nun fand er seine letzte Ruhe im Familiengrab auf dem Siegertsbrunner Leonhardifriedhof.

