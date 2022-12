Nur schlichte Trauer ist erlaubt: Hohenbrunn fordert Verbot von „ausuferndem Grabschmuck“

Blumen, Kerzen, Figuren, Steine: All das haben Angehörige an den Baumurnengräbern auf dem Gemeindefriedhof niedergelegt, um den Verstorbenen zu gedenken. Doch der Gemeindeverwaltung ist das zu viel des Guten.

An Baumurnengräbern

Von Wolfgang Rotzsche schließen

Nach dem Geschmack der Verwaltung in Hohenbrunn nimmt der Grabschmuck, den Angehörige an den Baumurnengräbern des Friedhofs niederlegen, ausufernde Ausmaße an. Der Vorschlag: ein Verbot für Grabschmuck bei Baumurnen.

Hohenbrunn - Fakt ist, die einfache und naturnahe Bestattung findet in Hohenbrunn immer mehr Zuspruch. Wie bei anderen Grabstätten auch zünden die Angehörigen hier Kerzen an, legen Blumen. Figuren und persönliche Andenken nieder. Doch das solle aus Sicht der Verwaltung nicht überhand nehmen. Die Schlichtheit der Gräber solle gewahrt werden. Schließlich hätten ja die Angehörigen genau diese Bestattungsform genutzt, sonst hätten sich auch eine andere Grabstätte wählen können, so die Meinung aus dem Rathaus. Deswegen solle ein Verbot zum Aufstellen von Grabausschmückungen oder floristischer Gebinde ausgesprochen werden.

Bürgermeister: „Finde ich nicht vereinbar mit dem Sinn dieser Baumbestattungen“

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erklärte im Gemeinderat, dass er persönlich kein Problem damit habe, wenn beispielsweise an einem Todestag eine Kerze an solch einer kleinen Grabstätte brenne. „Aber wir müssen feststellen, dass Gräber vermehrt mit Engeln und Blumen ausgestattet werden. Und das finde ich nicht vereinbar mit dem Sinn dieser Baumbestattungen.“ Seiner Meinung nach sei das Ausufern des Grabschmucks hier ein Problem.

Kontroverse Meinungen

Wolfgang Schmidhuber (Grüne) sprach hingegen von einer Geschmacksfrage. Er würde sich mit einer Mitteilung an den Grabinhaber zufrieden geben: „Manche nehmen nun einmal intensiv Abschied.“ Auch Pauline Miller (Bürgerforum) sah es als problematisch an, alles in der Satzung zu regeln. Naturnah könnten schließlich auch Blumen oder floristische Gebinde sein. Dritte Bürgermeisterin Regina Wenzel (SPD) plädierte dafür, den naturnahen Charakter zu bewahren: „Wir haben andere Grabformen, wo ein Grab auch anders gestaltet werden kann.“

Mehrheit für die Kompromisslösung

Straßmair merkte an, dass sich auch Friedhofsbesucher von der Ausgestaltung der Baumurnengräber gestört fühlen würden. Auch diese Meinung müsse respektiert werden. Letztlich fiel der Verwaltungsvorschlag knapp mit neun zu zehn Stimmen durch. Der Kompromiss aber fand eine fast einstimmige Mehrheit: Einzelne Blumen und Kerzen sind zulässig, sämtliche Figuren jedoch müssen entfernt werden.