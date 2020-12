„Die Pflege ist seit Jahren am Limit“ : Altenpflegerin erzählt, wie sie das Jahr erlebt hat

Anita Rucevic arbeitet seit acht Jahren als Pflegekraft im Lore Malsch Haus in Hohenbrunn

Interview

von Doris Richter schließen

Seit acht Jahren arbeitet Anita Rucevic als Pflegefachkraft im Evangelischen Pflegezentrum Lore Malsch in Riemerling. Die 30-jährige Stationsleiterin ist schon einiges gewohnt und trotzdem, so erzählt sie, sei dieses Jahr das mit Abstand schwierigste in ihrem bisherigen Berufsleben gewesen.